Burgdorf

Am Limit arbeiten die Mitarbeiter der Lebenshilfe Peine-Burgdorf nicht erst seit dem Ausbruch der Coronavirus-Infektionen in der Wohnstätte Lerchenstraße/Knoopsweg: „Seit einem Jahr bewältigen wir den normalen Alltag in unseren Einrichtungen und kümmern uns parallel um den Corona-Alltag“, sagt Geschäftsführer Uwe Hiltner. Kita, Wohnstätte, Werkstatt: Für jedes Haus habe die Lebenshilfe ein eigenes Hygienekonzept erstellt, um möglichst einen Hotspot von Infektionen zu verhindern. „Über lange Zeit ist uns das gelungen, dann gab es vereinzelte positive Tests und nun leider die vielen Erkrankungen in der Wohnstätte“, sagt er.

Die Sorge vor einer solchen Entwicklung treibe die Beschäftigten seit Beginn der Pandemie um: Denn nicht jeder behinderte Mensch könne die Vorgaben wie das Tragen einer Maske oder das Distanzgebot einhalten. Dazu gehöre auch, dass Bewohner mit einer Infektion das Zimmer nicht verlassen dürften: „Aber wir sind kein Gefängnis, und wir fixieren auch niemanden“, sagt Hiltner mit Verweis auf rechtliche Vorgaben. Deshalb könne es passieren, dass ein positiv Getesteter auch einmal auf den Flur gehe, fügt er hinzu und reagiert damit auf die Kritik einer Betreuerin und einer Angehörigen.

Reihentest ergibt 55 Infektionen in der Wohnstätte

Sie hatten bemängelt, dass die Bewohner zu selten schnell getestet und im akuten Fall zu spät über das Ergebnis informiert worden seien. Diese Vorwürfe weist Hiltner zurück: „Wir führen zweimal wöchentlich einen Schnelltest bei den Beschäftigten und einmal bei den Bewohnern durch, wie es die Verordnung vorsieht“, sagt er. Dafür nutzte die Lebenshilfe in Burgdorf bisher einen besonderen Bereich, nun liefen die Tests in den Wohnstätten ab. Das Ergebnis liege nach 15 Minuten vor. „Gibt es eine positive Meldung, dann informieren wir das Gesundheitsamt für einen PCR-Test“, beschreibt der Geschäftsführer das Procedere.

Im konkreten Fall hatte eine Bewohnerin ihre Betreuerin am letzten Februar-Wochenende besucht und dabei infiziert, wie die Burgdorferin sagt. Am Mittwoch darauf sei die Betreute positiv getestet, aber so spät informiert worden, dass sie nicht mehr den Hausarzt verständigen konnte. „Ich bekam am Mittwochabend dann die ersten Symptome und leide seitdem sehr, weil ich zum Beispiel hohes Fieber hatte“, sagt sie. Hiltner bestätigt, dass die ersten Infektionen zu diesem Zeitpunkt auftraten: „Wir haben sofort das Gesundheitsamt verständigt, das allerdings erst nach gut einer Woche die Reihentests durchgeführt hat.“ Nach aktuellem Stand ergaben sich 37 positive Tests bei den Bewohnern und 18 bei den Beschäftigten.

Drei Menschen mit Behinderung und ein Mitarbeiter mussten im Krankenhaus behandelt werden. „Sie befinden sich aber auf dem Weg der Besserung“, sagt Hiltner und fügt hinzu, die Lebenshilfe erhalte von der Region die Ergebnisse für die Bewohner übermittelt, diese Information gäben die Mitarbeiter dann weiter. Niemand müsse eine App nutzen, wies er weitere Kritik der Angehörigen zurück, die ihre Schützlinge allein gelassen sehen. „Wir klären wirklich alles, was es zu klären gilt“, sagt der Geschäftsführer.

Kritik an der Impf-Priorität in der Region Hannover

Er und seine Kollegen stimmten in Krisensitzungen am ersten März-Wochenende das Vorgehen ab: „Dabei fiel die Entscheidung, ab Montag alle Werkstätten geschlossen zu halten“, nennt Hiltner ein Beispiel. Darüber habe das Team die Werkstatt-Mitarbeiter und zum Teil auch ihre Angehörigen informiert. Zudem hätten sich etwa 20 Freiwillige der gut 700 Lebenshilfe-Kollegen gemeldet, die jetzt den Dienst in Burgdorf mit übernehmen – sie müssen in voller Schutzkleidung arbeiten, um weitere Ansteckungen zu vermeiden: „Für einige der Bewohner ist das eine weitere schwierige Situation, die sie zusätzlich verunsichert“, sagt der Geschäftsführer.

Er bittet Angehörige und Betreuer um Verständnis, dass das Betretungsverbot seit dem 8. März nicht nur für die betroffene Wohnstätte, sondern für alle Einrichtungen gilt: „Wir wollen vermeiden, dass sich das Virus noch mehr ausbreitet.“ Denn während in Peine die Beschäftigten in Kitas, ambulanten Diensten und Wohnstätten inzwischen geimpft seien, habe die Region Hannover die Lebenshilfe erst nach dem Ausbruch in der Prioritätenliste nach oben gestuft. Danach sei die Entscheidung gefallen, Impfungen mit AstraZenaca auszusetzen: „Dafür fehlt mir jedes Verständnis“, sagt Hiltner und spricht von einer bislang hohen Impfbereitschaft, die nun leiden werde. Und das, obwohl bei den Lebenshilfe-Beschäftigten nach der monatelangen hohen Anspannung die Nerven blank lägen.

Von Antje Bismark