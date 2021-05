Burgdorf

Noch im März hatte Uwe Hiltner, Geschäftsführer der Lebenshilfe Peine-Burgdorf, dringend die Impfung der Beschäftigten und der Klienten der Behindertenarbeit angemahnt – nun habe es von der Region Hannover für alle ein Impfangebot gegeben, wie Lebenshilfe-Sprecherin Romana Ringel-Everling sagt. Ihren Angaben zufolge hat ein großer Teil der Berechtigten die erste Impfdosis erhalten.

Deshalb zeigt sich auch Hiltner erleichtert: „Es ist ein wichtiger Schritt für uns und unsere Arbeit, dass ein Großteil der Menschen, die wir begleiten und die bei uns tätig sind, geimpft wurde.“ Zwar könne einiges, aber nicht die gesamte Arbeit dauerhaft über Videokonferenzen, Telefonate und E-Mails geleistet werden. Vielmehr bedürfe die gezielte und individuelle Begleitung den persönlichen Kontakt. Wie dringend der Impfschutz benötigt wird, zeigte sich im März: Mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnstätte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung infizierten sich mit dem Coronavirus – trotz eines umfassenden Hygienekonzeptes. Zwei Infizierte starben nach Aussage von Ringel-Everling an Covid-19.

„Wir müssen uns alle weiterhin strikt an die Corona-Regeln halten“

„Alle anderen haben die Infektion gut überstanden“, sagt sie und fügt hinzu, die Werkstätten für Menschen mit Behinderung würden jetzt wieder im Wechselmodell arbeiten. Mit der Impfung in Burgdorf schließt die Region die Lücke, die sich zwischen den Einrichtungen in der Region Hannover und dem Landkreis Peine aufgetan hatte: Dort gab es nach Aussage Hiltners bereits Mitte März ein Impfangebot für die Wohn- und Tagesstätten. In den letzten zwei Wochen erfolgten nach und nach die Impfungen in Wohnheimen, Werkstätten sowie ambulanten Diensten.

Lesen Sie auch: Lebenshilfe-Geschäftsführer nach Corona-Ausbruch: „Wir arbeiten am Limit“

In Burgdorf wurde Anfang April in den Wohn- und Tagesstätten geimpft, diese Woche folgten alle anderen Einrichtungen. „Es war uns ein sehr großes Anliegen, dass auch die Region Hannover schnellstmöglich in unseren Einrichtungen in Burgdorf impft. Da wir in zwei Landkreisen tätig sind, wäre es schwer geworden intern zwei verschiedene Impfstände länger durchzuhalten“, betont der Geschäftsführer.

Bis spätestens Ende Juni sollen alle Impfberechtigten ihre Zweitimpfung erhalten. Zwei Wochen später soll die Impfung ihre volle Schutzwirkung entwickelt haben. „Deshalb ist die Freude noch etwas mit Vorsicht zu genießen. Wir müssen uns alle weiterhin strikt an die Corona-Regeln halten. Aber zumindest ist ein höherer Schutz durch Impfungen absehbar“, sagt Hiltner. Die Lebenshilfe habe in den vergangenen Monaten mit eigenen Teststationen, Wechselmodell in den Werkstätten, Ausbau digitaler Kommunikation und Homeoffice die Begleitung der Menschen mit Behinderung in weiten Teilen aufrechterhalten können, fügt der Geschäftsführer hinzu.

Von Antje Bismark