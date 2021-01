Burgdorf

Zwei kleine Fenster an der Stirnseite und nur die Eingangstür zum Flur als Chance zum Querlüften. 29 Arbeitsplätze für Berufsschüler in einem überschaubar kleinen Raum. Diesen Zustand wollten Lehrer der BBS im Herbst nicht akzeptieren: Sie bauten eine Lüftungsanlage in Eigenregie. Diese ermöglicht seit den Weihnachtsferien einen gefahrloseren Unterricht, weil die Anlage per Knopfdruck die verbrauchte Luft inklusive der Aerosole absaugt und ins Freie befördert.

In dem vergleichsweise kleinen Raum für Fahrzeugtechnik lernen normalerweise 29 Schüler. Quelle: Antje Bismark

Schulsozialarbeiter Hendrik Alberts entdeckte die Empfehlung für den Bau einer Lüftungsanlage beim Max-Planck-Institut und sprach die Lehrer Frank Musiolek, Markus Riemer, Hagen Bauersfeld und Aslan Yurdakul mit seiner Idee an. „Wer, wenn nicht wir, kann eine solche Anlage bauen?“, stellt Musiolek die eher rhetorische Frage. Denn längst existieren die Lüftungen in den Werkstätten, sodass die Pädagogen und Schüler die Handhabung kennen. Zudem verfügt die BBS am Berliner Ring neben dem Wissen der Fachlehrer auch über die notwendige technische Ausstattung.

BBS fertigt auch Schutzwände und Faceshields

„Dass wir schnell reagieren können, haben wir schon in den Osterferien gezeigt“, sagt Musiolek, Lehrer im Bereich Metalltechnik. Spuckschutzwände aus Plexiglas, Faceshields in großer Stückzahl, Clips für den Mundschutz, Halterungen für Desinfektionsflaschen, CO2-Melder – all das fertigten die Lehrer und Schüler für den Eigenbedarf und zum Teil auch für Gruppen, die wie das DRK-Blutspendeteam auf Unterstützung angewiesen waren. Nach der Sommerpause rückte dann das Thema Aerosole und Luftaustausch in den Fokus, und damit habe sich die Frage gestellt: „Wie läuft das eigentlich bei uns?“, sagt Riemer, zugleich Personalrat der BBS, im Rückblick.

Er unterrichtet die angehenden Kfz-Mechatroniker im Bereich Fahrzeugtechnik im Raum D 029, eben jenem Klassenzimmer, das keine richtige Lüftung zulässt. „Klar ist aber auch, dass wir wegen der installierten Technik für den Unterricht nicht mal einfach so in einen anderem Raum umziehen können“, fügt Riemer hinzu. Er wie Musiolek berichten von der vergeblichen Recherche nach schnell verfügbaren Luftreinigern, die bundesweit ausverkauft seien. Deshalb fiel die Entscheidung der Pädagogen, dort die Lüftungsanlage zu installieren und die Bauempfehlung des Max-Planck-Instituts zu nutzen – mehr noch: zu professionalisieren. In der Metallwerkstatt passten die Lehrer, unterstützt von Schülern, die Wickelfalzrohre an die Raummaße an.

Über jedem Schülertisch befindet sich ein Tellerventil, das die verbrauchte Luft ansaugt. Quelle: Antje Bismark

Lüftungsanlage funktioniert wie Dunstabzugshaube

Quer durch das Unterrichtszimmer zieht sich ein dickes Rohr, von dem 29 dünnere Rohre abzweigen. Jedes von ihnen endet mit einem Tellerventil, das die verbrauchte Luft ansaugt. Dank des Unterdrucks, den ein Motor erzeugt, verschwinden Luft und Aerosole dann außerhalb der Schule. „Das System funktioniert wie eine Dunstabzugshaube zu Hause“, sagt Musiolek. Damit permanent frische Luft neu ins Zimmer kommt, öffnen die Lehrer die Tür. „Mit dem System sinkt die Temperatur nicht so stark ab wie bei einem geöffneten Fenster“, sagt Riemer.

Mehr als zwei Wochen bauten die Lehrer an der Anlage, ehrenamtlich, wie Musiolek und sein Kollege sagen. Deshalb peilen sie auch keine Fortsetzung an, denn zum einen sei die Kostenfrage für weiteres Material nicht geklärt, zum anderen investierten sie viel Zeit in die Vorbereitung des neuen Unterrichts im Szenario B. Leider tauge der Bau auch nicht komplett als Schülerprojekt, weil beispielsweise die Installation unter der Decke ausschließlich von den Lehrern übernommen werden müsse. Hinzu kommt: „Unsere Schüler müssen schon jetzt einen wahnsinnigen Unterrichtsausfall kompensieren, ihnen fehlt schlicht die Zeit dafür“, sagt Riemer, der mit seinen Mitstreitern die Funktion der Lüftungsanlage unter anderem mit eine Nebelmaschine getestet und für gut befunden hat.

