Burgdorf

Ab Mitte Februar sollen mobile Raumluftfilter in den städtischen Schulen sowie in Kitas unter kommunaler und freier Trägerschaft das Infektionsrisiko in der Corona-Pandemie reduzieren. Die Stadt vergibt jetzt den Auftrag für den Kauf von 322 Geräten, die nach Aussage von Nicole Raue, Leiterin der Zentralen Dienste im Rathaus, knapp 234.000 Euro kosten werden. Den Beschluss dafür fasste der Verwaltungsausschuss in seiner nichtöffentlichen Sitzung, wie Bürgermeister Armin Pollehn sagte.

Seinen Angaben zufolge steht das Geld derzeit noch nicht im städtischen Etat, es soll über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt werden – angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt müsse die Verwaltung die Summe an anderer Stelle einsparen, sagt der Bürgermeister. Seit mehr als einem Jahr hatten Eltern aus Kitas und Schulen die mobilen Raumluftfilter gefordert, zunächst fand sich im Rat keine Mehrheit für den Kauf. Lediglich Grüne und WGS/Freie Burgdorf plädierten seinerzeit für das Aufstellen der mobilen Geräte, im September dann beschloss der Rat mehrheitlich die Investition.

Stadt erhält Zuschuss für stationäre Luftfilter

Nach Aussage Raues stellt die Stadt je zwei Luftfilter in allen Klassen städtischer Schulen und in allen Gruppenräumen aller Kitas – auch der Krippen – auf. „Je zwei Geräte pro Raum erfüllen die geforderten Umluftanforderungen zu mindestens 100 Prozent“, sagt sie. Ihren Angaben zufolge muss die Stadt noch zehn Tage abwarten, ob ein Mitbewerber einen Einspruch gegen die Auftragsvergabe einlegt. Danach erhalte die ausgewählte Firma den Auftrag. Raue rechnet nicht mit weiteren Verzögerungen, denn: „Nach derzeitiger Aussage ist ein Großteil der Geräte auf Lager und kann innerhalb einer Woche ausgeliefert werden, das wäre dann etwa Mitte Februar 2022“, teilt sie mit.

Während die Stadt die mobilen Filter komplett selbst zahlen muss, kann sie für den Einbau von stationären Raumluftfiltern mit einer Förderung von 80 Prozent durch den Bund rechnen. In einem ersten Schritt erhalten die Kita Schillerslage, Weststadt, Freibad und Otze sowie die Otzer Krippe die stationären Geräte. Weitere Einrichtungen sollen folgen.

Von Antje Bismark