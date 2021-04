Burgdorf

Es liegt Aufregung in der Luft. Vor der Sporthalle des Gymnasiums am Berliner Ring sammeln sich am Sonntag, 11. April, ab 9.30 Uhr nach und nach Erzieherinnen und Erzieher der Burgdorfer Kindertagesstätten. Sie alle sollen ihre erste Corona-Impfung bekommen. Viele freuen sich, dass es nun losgeht, andere haben eher gemischte Gefühle: „Ich hätte mir gewünscht, dass meine Frau und Kinder geimpft werden“, sagt Anias Ruff, Leiter der Kindertagesstätte Otze.

Die Arbeit in der Kita sei im vergangenen Jahr von viel Unsicherheit begleitet gewesen, berichtet Ruff. Das Einhalten der Abstandsregeln ist im Kita-Alltag unmöglich. Auch wenn es unter den Kindern in der Notbetreuung bisher keinen Corona-Fall gab, habe er von Kindern aus seiner Kita gehört, die Erstkontakt waren. „Eigentlich ist es eine normale Impfung, aber irgendwie ist es doch eine besondere Situation“, sagt Ruff.

Umkleiden werden zur Impfkabine

Nachdem er seine Einwilligungserklärung im Eingangsbereich der Sporthalle vorgelegt hat und seine Körpertemperatur gemessen wurde, darf er weiter zum Arzt. Noch einmal werden mögliche Krankheiten, die Einnahme von Medikamenten abgefragt und auf mögliche Nebenwirkungen hingewiesen. Während Ruff wartet, dass er drankommt, stellt er fest, wie bizarr die ganze Situation ist – das mobile Impfteam des ASB, die vielen Erzieherinnen und Erzieher auf dem Schulhof mit Personalausweisen und Impfpässen in den Händen, das Warten in einer Gemeinschaftsdusche zwischen provisorischem Arztzimmer und Impfkabine.

Dann geht es los – ein kleiner Piks und innerhalb von wenigen Sekunden hat Ruff den ersten Schritt geschafft. „Ich hab es gar nicht gemerkt“, stellt er fest. Dafür beginnt der Arm im Warteraum langsam zu drücken – wie bei Muskelkater, sagt der Kita-Leiter. Eine seiner Kolleginnen sagt, sie spüre, wie sich der Impfstoff im Arm verteile. Eine andere hat bisher noch keine Nebenwirkungen bei sich bemerkt. Nach einer Viertelstunde verlassen sie nacheinander den Warteraum.

Ein Piks für rund 270 Kita-Kräfte

Die Entscheidungen, ob Kolleginnen und Kollegen sich impfen lassen, sei in der Kita Otze sehr individuell gewesen, sagt Ruff. Im Februar sei ihnen Astrazeneca angeboten worden. Von dem Vektor-Impfstoff seien nicht alle aus seinem Team überzeugt gewesen. Umso mehr freue er sich, dass nach der Entscheidung der ständigen Impfkommission gegen die Impfung mit Astrazeneca bei unter 60-Jährigen viele der zweifelnden Kolleginnen und Kollegen sich doch für die Impfung entschieden haben. Die Stadt machte rund 300 Fachkräften ein Impfangebot, rund 270 meldeten sich zu der Impfaktion an. Auch Gabi Schewe von der Kita Freibad stand am Sonntag zusammen mit ihren Kolleginnen in der Schlange vor der Sporthalle: „Mir war von Anfang an klar, dass ich ein Impfangebot annehmen werde“, sagte sie.

Pandemie verlangt den Familien viel ab

Wegen der Impfungen bleiben die Kitas am Montag, 12. April, geschlossen. Damit die Kita-Kräfte sich nach der Impfung erholen können. Trotz der Impfungen werden sich die Erzieherinnen und Erzieher weiterhin zweimal pro Woche testen lassen. Die Kinder sollen zukünftig ebenfalls regelmäßig mit Löffeltests überprüft werden.

Die Kita-Kräfte hoffen, dass die Impfung ein erster Schritt in Richtung Normalität ist. Vor allem den Familien, deren Kinder nicht in die Notbetreuung dürfen, verlange die Pandemie viel ab. Die Sorgen und Verzweiflung der Eltern würden immer mehr werden. „Die Situation belastet nicht nur uns. Wir erleben, wie die Frustration in den Familien wächst“, sagt Ruff.

