Burgdorf

Weitgehend gelassen reagieren die Burgdorfer Geschäftsleute darauf, dass sie voraussichtlich ab Sonnabend ihre Kunden auf den 2G-Status kontrollieren müssen. „Wir sind wirklich froh, dass jetzt die Entscheidung kommt“, sagt Harms Goslar vom gleichnamigen Sport- und Schuhhaus an der Marktstraße. Wie andere Händler auch beobachtet der Burgdorfer eine zunehmende Verunsicherung der Kundinnen und Kunden: „Manch einer kommt in den Laden und möchte sich mit der Luca-App registrieren, andere zeigen unaufgefordert ihren tagesaktuellen Test oder gleich den Impfausweis“, sagt er.

Mit der hoffentlich klaren Regelung ab Sonnabend glaube er, dass das Einkaufen unter den gegebenen Umständen für alle leichter werde. „Wir stellen einen Tisch an den Eingang, dort müssen sich die Ankommenden ausweisen, dann dürfen sie einkaufen“, beschreibt er das Prozedere, für das er sich eigens eine App aufs Handy geladen hat. Mit Problemen rechne er nicht: „Letztlich sind wir im zweiten Jahr der Pandemie, da haben alle dazu gelernt.“

So läuft es im Baumarkt

Diese Einschätzung teilt auch Rena Garbe, Leiterin des Hagebau-Marktes: „In den vergangenen Monaten mussten wir schon einmal abwägen, wen wir einlassen, als es um private und gewerbliche Käufer ging“, sagt sie – gleichwohl hätte sie sich klarere Vorgaben für die Unternehmen für die Kontrollen gewünscht. „Aber wir sehen dem Sonnabend gelassen entgegen“, fügt sie hinzu. Wer dann den Baumarkt betrete, müsse nach jetzigem Stand der Dinge die Information passieren, dort die Nachweise vorlegen und sich ausweisen. Dann stehe dem Einkauf nichts im Weg. Dass die Baumärkte ein Hotspot der Infektionen seien, sehe sie allerdings nicht: „Am Obststand im Supermarkt drängen sich die Kunden mehr.“

So läuft es beim Elektrofachhändler

Seit der Debatte um die 2G-Regel im Einzelhandel in der vergangenen Woche bemerke er einen Rückgang der Kunden, sagt Expert-Geschäftsführer Torsten Tesch. Den Grund dafür sieht er in der wachsenden Verunsicherung, die sich auch in zunehmenden Telefonaten und der Onlineanfrage nach Artikeln ablesen lasse. „Die Leute wissen schlicht nicht, was momentan gilt“, sagt der Burgdorfer und verweist darauf, dass der Elektrofachhändler seit Monaten erfolgreich sein Hygienekonzept umsetze. „Das haben die Kunden verinnerlicht mit Desinfektion, Bodenmarkierung, Spuckschutz“, sagt er. Nun komme die Kontrolle der Nachweise einer Impfung oder einer überstandenen Covid-19-Erkrankung hinzu. „Ein Mitarbeiter wird das am Eingang überprüfen, gewissenhaft wie alles“, kündigt Tesch an. Anschließend könnten die Kunden den Markt betreten.

Dieser Aspekt der neuen Regel treibt den Geschäftsführer weniger um als die Vorschrift, eine FFP2-Maske tragen zu müssen. „Darüber müssen wir sicherlich mehr aufklären“, sagt er – entsprechende Schilder am Eingang sollen Diskussionen vorbeugen.

So läuft es im Modehaus

„Ich sehe keine große Problematik auf uns zukommen“, sagt Julia Obermeyer, Geschäftsführerin des gleichnamigen Modehauses. Am Eingang gebe es eine zuverlässige Kontrolle, die den Kundinnen zugewandt sei. „Ohnehin gehe ich davon aus, dass die meisten Damen und ihre Begleiter geimpft sind“, sagt sie. Letztlich werfe eine solche Änderung keinen Händler mehr aus der Bahn nach den Erfahrungen und Herausforderungen der vergangenen Monate.

So läuft es im Charity-Kaufhaus

Mehr Personal wird Volkhard Kaever, Vorsitzender des Benefizz-Vereins als Träger des gemeinnützigen Geschäftes an der Hannoverschen Neustadt, einplanen. „Normalerweise arbeiten drei Ehrenamtliche in einer Schicht, bei einer Kontrolle am Eingang benötigen wir eine Person mehr pro Schicht“, sagt er. Deshalb könne die Besetzung – die ausschließlich über Freiwillige laufe – durchaus knapp werden in den nächsten Tagen. „Denn“, sagt Kaever, „wir merken jetzt schon, dass viele für Weihnachten einkaufen und die Nachfrage steigt.“ Er hoffe, dass die Pandemie-Situation bis Weihnachten das Öffnen ermögliche. „Vor einem Jahr hatten wir schließen müssen“, sagt er.

Aus seiner Sicht stellt nicht die 2G-Regel, sondern das Tragen der FFP2-Masken das vorwiegend ältere Team vor besondere Schwierigkeiten. „Einige von uns halten keine drei Stunden damit durch, sie müssen zwischendurch im Pausenraum durchatmen“, sagt Kaever – ein weiterer Grund, weshalb er mit mehr Freiwilligen pro Schicht rechne.

So läuft es im Buchhandel

Bis Donnerstagabend war unklar, ob der Buchhandel – wie bei vorherigen Verordnungen – eine Sonderrolle bekommt und ohne Kontrollen öffnen darf. „In anderen Bundesländern wie Bremen, Hamburg oder Schleswig-Holstein gibt es Ausnahmegenehmigungen“, sagt Ulrich Wegener von der gleichnamigen Buchhandlung. Deshalb gehe er davon aus, dass sich in seinem Geschäft nichts ändern werde.

Von Antje Bismark