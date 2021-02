Otze

„So viele Teilnehmer dürften unter Corona-Auflagen gar nicht in unsere kleine Sporthalle“: Mit diesem Satz fasst Petra Jung, bei SV Hertha Otze für die Pressearbeit und Soziales verantwortlich, den derzeitigen Erfolg der Onlinesportkurse zusammen. Zunächst startete der Verein im November, nachdem wegen der Pandemie die Sporthallen schließen mussten, mit zwei Trainingsstunden. „Mit einer Trainerin hat die Gymnastikabteilung Tanzfitness und Tabata per Video angeboten“, sagt Jung.

Die Stunden seien so gut angekommen, dass sich weitere Übungsleiterinnen an die Onlinekurse gewagt hätten. „Alle zusammen stellen nun seit Januar ein breit gefächertes Angebot auf die Beine“, bilanziert die Vereinssprecherin zufrieden. So steht montags von 17 bis 18 Uhr für Erwachsene und Senioren der Gesundheitssport mit Hilke Schuppa an. Daran schließt sich Steffi Mierswa mit einem Workout für alle von 18.15 bis 19.15 Uhr an. Am Mittwoch bietet Sarah Welge von 18 bis 19 Uhr Tanzfitness an, und am Donnerstag gibt es von 18 bis 19 Uhr die Rückengymnastik mit Kirsten Buchholz. Wer die Morgenstunden nutzen möchte, kann freitags von 10 bis 10.30 Uhr Gymnastik unter Anleitung von Steffi Mierswa machen.

Nichtmitglieder müssen Obolus zahlen

Auch für die Kinder und Jugendlichen der Jazzdance-Gruppen hat Hertha zwei Angebote ins Programm genommen: Die Älteren trainieren mit Sarah Welge am Mittwoch von 19 bis 20 Uhr. Die jüngeren Kinder können sich mit verschiedenen Übungsleiterinnen am Donnerstag von 16 bis 17 Uhr bewegen. „Letztlich bieten die Trainerinnen ein Sportangebot für Jung und Alt, für alle von fünf bis 85 Jahren, und damit ein bisschen Normalität in dieser außerordentlichen Zeit“, sagt Jung und fügt hinzu: „Es kommt auch immer wieder vor, dass Familienmitglieder gemeinsam am Sportangebot teilnehmen.“ Inzwischen loggten sich zwischen 15 und 30 Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche ein. Sie könnten entscheiden, ob sie ihre Kamera eingeschaltet lassen – oder lieber für sich trainieren.

Diese Bewegungsangebote stehen allen Mitgliedern des Vereins, auch aus den anderen Abteilungen, offen. Wenn Interessierte, die nicht Mitglied des Vereins sind, teilnehmen wollen, ist dies allerdings kostenpflichtig. Sie müssten eine Quartalsmitgliedschaft abschließen. Teilnehmer melden sich per E-Mail an gymnastik@sv-hertha-otze.de bei der Gymnastikabteilung. Sie erhalten dann die Zugangsdaten.

Von Antje Bismark