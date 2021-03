Burgdorf/Ehlershausen/Ramlingen/Otze

Die Planungen für die Osterfeiertage laufen in den Kirchengemeinden auf Hochtouren. Vieles muss der aktuellen Pandemie-Lage angepasst werden. Auf einige lieb gewordene Traditionen verzichten die Gemeinden aus Sicherheitsgründen.

Ostertüten sind zum Mitnehmen

Die Pankratiusgemeinde hat sechs kurze Impulse für einen Osterspaziergang unter dem Motto „Osterlachen“ vorbereitet. Die Inhalte sind über ausgehängte Plakate mit QR-Code zugänglich. Es gibt außerdem einen Kindergottesdienst zum Mitnehmen. Die entsprechenden Tüten können am Gründonnerstag an der Pankratiuskirche, am Gemeindehaus Lippoldstraße, am Pauluskirchenzentrum und auf dem Kirchengelände in Ehlershausen abgeholt werden.

Die Pankratiuskirche steht offen

Am Gründonnerstag ist die Pankratiuskirche von 18.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Pastorin Friederike Grote wird anwesend sein. Der Karfreitagsgottesdienst mit Pastor Valentin Winnen beginnt um 10 Uhr in der Kirche. Am Ostersonntag ist die Kirche von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es ein Digitalangebot, abrufbar über die Homepage der Gemeinde. Am Ostermontag wird erneut in die Kirche eingeladen und zwar zum musikalischen Präsenzgottesdienst mit Superintendentin Sabine Preuschoff. Er beginnt um 10 Uhr.

St. Paulus hat Platz für 35 Personen

Die Paulusgemeinde hat sich für Präsenzgottesdienste mit maximal 35 Personen entschieden. Gefeiert wird am Karfreitag, am Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 10 Uhr. Am Gründonnerstag, 1. April wird um 19 Uhr ein Zoomgottesdienst angeboten. Der Link kommt bei Anmeldung per Mail bis Donnerstag, 11.30 Uhr. Auch das Abendmahlsbrotbacken läuft per Zoom. Die Quarkspeise für das Gründonnerstag-Tischabendmahl gibt es to go, Anmeldungen im Pfarrbüro sind unter Telefon (0 51 36) 66 77 möglich.

Martin-Luther-Gemeinde feiert daheim

Die Martin-Luther Kirchengemeinde Ehlershausen, Ramlingen, Otze hat folgende Gottesdienstangebote: Am Karfreitag und Ostersonntag gibt einen Gottesdienst für daheim zum Mitnehmen, abzuholen an der Kirche in Ehlershausen und den Kapellen in Otze und Ramlingen. Am Ostersonntag wird um 11 Uhr zu einem Zoom-Gottesdienst eingeladen, Anmeldungen sind bis 2. April per E-Mail an dorothea.woeller@evlka.de oder unter Telefon (0 50 85) 71 53 möglich.

Katholiken müssen sich anmelden

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus werden alle Ostergottesdienste live in der Kirche gefeiert. Eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro während der Öffnungszeiten unter (0 51 36) 80 92 90 ist allerdings erforderlich. Die Messfeier am Gründonnerstag beginnt um 20 Uhr. Am Karfreitag wird um 10 Uhr zur Kreuzwegandacht für Kinder eingeladen und um 15 Uhr zur Karfreitagsliturgie. Termin für die Osternachtsfeier ist Sonnabend um 20 Uhr. Die Messen am Ostersonntag und am Ostermontag beginnen um 11 und um 9 Uhr. Die Ostermesse am Ostersonntag ist außerdem als Livestream auf der Homepage der Kirchengemeinde abrufbar.

