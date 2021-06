Burgdorf

Schon vor der Pandemie hat die Schulleitung der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) den Finger in die Wunde gelegt und von der Stadt mehr Schulsozialarbeiter gefordert. Nur so sei der wachsenden Zahl von Schulverweigerern, die am Ende ohne Abschluss dastehen, beizukommen. Die zurückliegenden fünf Monate Heimunterricht hätten das Problem noch verschlimmert. Die Stadt will jetzt immerhin eine neue Sozialarbeiterstelle ausschreiben, um verloren gegangene Schüler in den Schulalltag zurückzuholen.

„Zweite Chance“ heißt das Projekt, mit dem die Region Hannover etwa in der Nachbarkommune Uetze nach eigener Darstellung sehr erfolgreich Schulverweigerer betreut und vor dem drohenden sozialen Absturz bewahrt. Die Stadt Burgdorf wünscht sich die gleichen Chancen für gefährdete Schüler an Schulen in ihrer eigenen Trägerschaft. Doch die Region will die zwei Sozialarbeiter, die dafür notwendig sind, nicht bezahlen. Sie verweist auf einen Vertrag zum Jugendhilfeausgleich mit der Stadt. Dieser regele, dass die Stadt, die ein eigenes Jugendamt unterhält und dafür Ausgleichszahlungen von der Region bekommt, selbst zuständig sei.

Rat muss neuer Schulsozialarbeiterstelle noch zustimmen

Nach Auffassung des Rates benachteilige der Vertrag Burgdorf gegenüber Uetze und anderen Kommunen. Er ist allerdings erst in zwei Jahren nachverhandelbar. So lange will die Stadt nicht warten. Der Schulausschuss hat dem Rat auf Antrag der SPD-Fraktion deshalb gegen die Stimme der AfD jetzt empfohlen, immerhin eine neue Schulsozialarbeiterstelle zu bewilligen. Dass der Rat der Empfehlung am Donnerstagabend folgt, gilt als sicher.

IGS-Schulleiterin Saskia von Waveren-Matschke berichtet von dramatischen Folgen, die die Pandemie für einige Schüler während der fünfmonatigen Heimunterrichtszeit hatte. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

RBG-Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke fällt ein Stein von Herzen. Denn die beiden nur mit Teilzeitverträgen ausgestatteten Sozialarbeiterinnen an ihrer Schule reichten nicht aus, um die Kollateralschäden der Pandemie zu bewältigen. Ihr Kollegium engagiere sich zwar sehr. Aber: „Ich hatte weinende Kolleginnen bei mir sitzen, nachdem sie bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause waren und Einblicke gewonnen haben, die sie sich nicht hatten vorstellen können.“ Etliche Schüler seien in der Pandemie verloren gegangen. In einem Fall habe ein Kind fünf Monate lang das Bett nicht verlassen, schildert die Pädagogin einen besonders dramatischen Fall.

Jüngere Schüler kommen nur schwer an in der Schule

Tatsächlich sind die einzelnen Jahrgänge an der Schule unterschiedlich stark von den Folgen der Pandemie betroffen, berichtet van Waverens-Matschkes Stellvertreter Bernhard Rheinländer. Nach seiner Aussage haben vor allem die fünften und sechsten Klassen große Schwierigkeiten, nach der langen Präsenzpause in der Schule wieder anzukommen. Soziale Defizite seien mit Händen zu greifen. Das Miteinander in großen Klassenverbänden werde als sozial anstrengend empfunden. Viele Schüler berichteten von extremer Einsamkeit, in der sie während des Homeschoolings gefangen gewesen seinen, weil sie infolge der Berufstätigkeit ihrer Eltern viel Zeit allein daheim verbrachten – mit Folgen auch für die seelische Gesundheit.

Nicht alles freilich sei schlecht in der Pandemie: „Die Kinder sind gerade fast ausnahmslos echt nett miteinander“, hat van Waveren-Matschke beobachtet seit der Rückkehr ins Szenario A. Alle seien froh, zurück in der Schule zu sein, hätten während des Heimunterrichts Fortschritte in der Selbstorganisation und bei der Medienkompetenz gemacht. Noch immer allerdings schafften es etliche Schüler nicht, morgens aufzustehen und pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Der Onlineunterricht habe nur bedingt dazu getaugt, Schülern eine Tagesstruktur zu geben. Sportunterricht sei gar nicht möglich gewesen, der Bewegungsdrang der Schüler somit auf der Strecke geblieben. Ebenso Ablösungsprozesse vom Elternhaus. Auch das erste Verliebtsein sei bei den Pubertierenden unter den Tisch gefallen.

„Wir hatten nicht immer zu allen Schülern Kontakt“

Wo während der vergangenen Monate Schülerinnen und Schüler komplett abtauchten, machten sich die Tutoren und die Sozialarbeiterinnen auf den Weg zu den Schülern nach Hause und schauten dort nach dem Rechten. „Wir haben 900 Schüler. Zwischendurch hatten wir nicht mehr zu allen den Kontakt“, beschreibt die Schulleiterin die Situation. Auch Schulpflichtverletzungsanzeigen habe sie stellen müssen. Dabei arbeite die Schule auch eng mit dem Jugendamt zusammen. Wo es möglich gewesen sei, seien Jungen und Mädchen in die Notbetreuung geholt worden. Die wurde sukzessive aufgestockt von anfänglich zehn Kindern auf zuletzt 70. „Die Schule hat sich intensiv gekümmert. Wir haben es so gut gemacht, wie es uns möglich war“, zieht van Waveren-Matschke eine erste Bilanz und kündigt eine gründliche Evaluation an.

Von Joachim Dege