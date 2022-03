Burgdorf

Für diesen Freitag meldet die Region Hannover, dass sich 1062 Burgdorferinnen und Burgdorfer mit dem Coronavirus infiziert haben. Das sind 127 mehr als am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1773,7 – angesichts dieser Infektionslage kritisieren Kommunalpolitiker wie Rüdiger Nijenhof, Fraktionsvorsitzender von WGS/Freie Burgdorfer, dass die Stadt ab der nächsten Woche wieder Präsenzsitzungen für die Ratsgremien plant.

„Es ist uns unverständlich, wie man auch nur auf den Gedanken kommen kann, in diesen Tagen wieder auf Präsenzsitzungen umzustellen“, sagt er und plädiert dafür, bereits die für Montag, 21. März, geplante Sitzung vom Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten wieder auf ein digitales Format umzustellen – und an der Regelung festzuhalten, bis sich die Situation entspannt habe.

Stadt schließt Umstellung nicht aus

„Wir nehmen die Bedenken sehr ernst“, sagt Nicole Raue, Leiterin Zentrale Dienste im Rathaus, und fügt hinzu, dass die Verwaltung in engem Austausch mit den Fraktionen stehe und zudem die rechtlichen Möglichkeiten prüfe. „Als wir zu der Sitzung am Montag eingeladen haben, konnten wir die Änderung des Bundes beim Infektionsschutzgesetz noch nicht abschätzen“, sagt sie. Jetzt lägen die Beschlüsse vor, sodass sie auf die Reaktion der Politiker warte. „Wenn es uns möglich ist, dann ist die Umstellung auf digitale Sitzungen am Montag nicht ausgeschlossen“, sagt Raue. Darüber informiere die Verwaltung ab dem Vormittag unter www.burgdorf.de auf ihrer Homepage.