Burgdorf

Lernen unter Pandemie-Bedingungen – das heißt für die Neunt- und Zehntklässler der Prinzhornschule, dass sie trotz des Wechselmodells an jedem Tag zum Präsenzunterricht gehen. Denn die Klassen der Förderschule sind nach Aussage von Leiterin Judith Seehausen mit sieben und sechs Schülern so klein, dass sie nicht geteilt werden müssen. „Gerade für die Absolventen ist das eine komfortable Situation“, sagt Seehausen.

Seit dem Schuljahr 2016/17 sieht die Schule ihrem Ende entgegen, weil keine neuen Fünftklässler mehr aufgenommen wurden. Mit dem nächsten Schuljahr endet die Ära der Förderschule, dann verlassen die jetzigen Neuntklässler als Absolventen die Schule. Sie befindet sich seit dem Schuljahr 2018 im Gebäude der Grundschule an der Hannoverschen Neustadt, und für viele Burgdorfer, hat Seehausen festgestellt, ist die Prinzhornschule mit dem Umzug aus dem Bewusstsein gerückt. Drei Lehrer gehören neben Seehausen noch zum Kollegium: Klaus Kühlenborg, Sigrid Jansen und Regina Seedorf unterrichten die Schüler – und alle sehen ihre Schützlinge trotz der Pandemie und der Einschränkungen auf einem guten Weg.

Prinzhornschüler gehen jeden Tag zum Unterricht

So hätten alle Neuntklässler gute Chancen, den Förderschulabschluss zu erreichen. Die meisten streben den jetzigen Zehntklässlern nach und peilen nach dem nächsten Schuljahr den Hauptschulabschluss mit dem Förderschwerpunkt Lernen an. Die jetzigen Absolventen wechselten nach den Sommerferien entweder an die Berufseinstiegsschule oder die Berufsfachschule, ergänzt Kühlenborg. Zuvor stünden aber noch die Prüfungen in Deutsch und Mathematik im Mai an, sagt er und lobt die Schüler für ihr Engagement: „Einige sind zeitweise freiwillig ins Homeschooling gewechselt, sie waren aber dennoch jeden Tag am Bildschirm dabei.“ Seine Einschätzung deckt sich mit der seiner Kolleginnen: Die Jugendlichen seien froh, dass die Schule laufe – zumal viele aus unterschiedlichen Kommunen kämen und sich deshalb nicht in der Freizeit treffen könnten.

Unterricht konzentriert sich auf die Hauptfächer

„Bei uns ist Modell B ja in Wirklichkeit A, und daran ändert sich auch mit der Bundesnotbremse nichts, weil wir zwei Abschlussjahrgänge haben“, sagt Seehausen und fügt hinzu, dass sich Schüler wie Lehrer längst an den Alltag mit Abstand, Lüften, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion und inzwischen auch Testen gewöhnt hätten. Aber wie an allen anderen Schulen schränke die Corona-Pandemie mit ihren Auflagen auch ihre Arbeit ein: So gab es anstelle einer Berlin-Fahrt einen Ausflug zum Steinhuder Meer, die Berufsinformation mit der Agentur für Arbeit lief digital, Betriebsbesichtigungen und Praktika wurden abgesagt und das Musikprojekt ausgesetzt. „Im Fokus stehen jetzt die Hauptfächer“, sagt Seehausen durchaus mit Bedauern, denn gerade ihre Schüler mit Schwächen bei Konzentration, Merkfähigkeit oder kognitiven Defiziten zeigten große Stärken in Sach- oder praktischen Fächern wie Werken, Technik oder Hauswirtschaft.

Die Hoffnung auf den gewohnten Alltag mit außerschulischen Lernorten ruht auf dem nächsten, dem letzten Schuljahr der Prinzhornschule. Dann löst sich das kleinste Kollegium der Stadt mit drei Lehrer, Schulleiterin und Sekretärin auf. „Wir werden an andere Schulen wechseln, wie viele unserer Kollegen zuvor“, sagt Seehausen.

Von Antje Bismark