Burgdorf

„Das ist eine Achterbahnfahrt“, sagt Haluk Seyhanoglu, Geschäftsführer des Burgdorfer Reisecenters, dessen Unternehmen wie die gesamte Branche unter den coronabedingten Reisebeschränkungen leidet. Wochen, in denen Kunden optimistisch buchten, wechselten sich ab mit solchen, in denen es Stornierungen hagele, beschreibt Seyhanoglu die Situation, die er mit dem ständigen Auf und Ab an der Börse vergleicht.

Anette Honemann, Mitarbeiterin im Reisebüro Honemann, arbeitet seit 30 Jahren in ihrem Traumberuf als Reiseverkehrsfrau. „Es macht was mit einem“, sagt sie und spricht damit die kurzfristigen Stornierungen an. Weil die Kunden kostenlos zurücktreten könnten, verdiene das Reisebüro bei einer Stornierung keinen Cent, habe aber Mehraufwand. Denn es müsse die Rückabwicklung organisieren – ergo ein Minusgeschäft. Honemann sehnt sich nach Normalität.

Reisen wird zur Gewissensfrage

Die Reisebüros leisten nach eigener Darstellung zurzeit vermehrt Aufklärungsarbeit, um ihren Kunden die Verunsicherung zu nehmen. Viele wüssten zum Beispiel nicht, dass geimpfte Urlauber meistens gar nicht in Quarantäne müssen. Trotzdem: „Reisen wird heute zu einer Gewissensfrage“, sagt Seyhanoglu. Gleichzeitig sehe er aber auch, dass die Menschen das Bedürfnis haben, der bedrückenden Situation zu entfliehen. Dass es noch eine Nachfrage nach Reisen gibt, bestätigt auch Alena Steding, Büroleitung des TUI Reisecenters. Laut Steding halten die Mehrzahl ihrer Kunden an ihren Reiseplänen fest.

Beliebte Reiseziele am Mittelmeer

In einem sind sich alle drei Reisekaufleute einig: Besonders gefragt seien aktuell die Urlaubsländer Griechenland, Spanien und die Türkei. Sowohl Kreta, Rhodos und Kos als auch die Kanarischen Inseln erfreuten sich großer Beliebtheit. „Viele Familien buchen in eines dieser Länder um“, sagt Honemann. Der Geschäftsführer des Burgdorfer Reisecenters berichtet aber auch, dass die vergangenen zwei Wochen wegen der Waldbrände in der Türkei nur schwer zu vermarkten gewesen seien.

Früh buchen lohnt sich

Steding rät zum frühen Buchen für die Herbst-, Winter- und kommenden Sommerferien. Das werde sich auszahlen, meint sie. Insbesondere exotische Reiseziele würden wohl nie wieder so günstig sein wie jetzt. Allen Sorgen zum Trotz schaffen es die Reisebüros, sich in der Pandemie über Wasser zu halten. „Die Überbrückungshilfen des Bundes federn den Großteil ab“, sagt Seyhanoglu.

Von Nina Andresen