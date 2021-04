Burgdorf

Das Testen der Bevölkerung auf das Coronavirus kommt zunehmend in Fahrt. Am Montagvormittag hat die Löwen-Apotheke am Spittaplatz im Kiosk neben dem Biergarten eine dritte Schnellteststelle in der Stadt eröffnet. Eine vierte bereitet die Rubens-Apotheke für die Südstadt vor. Sie soll noch diese Woche den Betrieb aufnehmen.

Den Test-Kiosk am Spittaplatz betreibt der Apotheker Hartmut Schnaith, der bereits mit seiner Apotheke Apo+Fox eine Teststelle an der oberen Marktstraße unterhält. Die Apo+Fox-Apotheke hat nach Schnaiths Angaben bislang schon acht infizierte Burgdorfer ohne Symptome positiv auf SARS-CoV-2 getestet und zur Kontaktverfolgung ans Gesundheitsamt weitergemeldet.

Bürgermeister Armin Pollehn, der den im Rathaus eingerichteten Krisenstab der Stadt leitet, appellierte am Montag noch einmal an alle Burgdorfer, sich regelmäßig testen zu lassen – möglichst zweimal pro Woche. Nur so sei zu verhindern, dass Menschen ohne Symptome ihre Mitbürger anstecken könnten, ohne es selbst zu ahnen.

Christiane Euschen will am Mittwoch ein weiteres Testzentrum neben ihrer Rubens-Apotheke in der Südstadt eröffnen. Quelle: Joachim Dege

Auf Bitten der Stadtverwaltung bietet voraussichtlich ab Mittwoch auch die Rubens-Apotheke in Burgdorfs größtem Stadtteil, der Südstadt, Antigen-Schnelltests per Nasenabstrich an, und zwar in einem Raum direkt neben der Apotheke. Apothekerin Christiane Euschen hält 250 bis 300 Tests am Tag für realistisch. Während die Anmeldung für Testtermine dort ausschließlich online über die Internetseite www.rubens-apotheke.de möglich ist, können Testwillige im Test-Kiosk auch telefonisch einen Termin buchen, und zwar unter der Rufnummer (05136) 2235. „Auch wenn jemand spontan vorbeikommt, testen wir“, verspricht Barbara Meinecke von der Löwen-Apotheke.

Von Joachim Dege