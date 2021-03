Burgdorf

Nur wenige Minuten nimmt Ralf Mathesius auf dem Stuhl im Mitarbeiterzimmer der Kita Südstern Platz – diese kurze Zeit benötigt Vincent von Dewicz mit seiner Kollegin Ulrike Meyer, um dem sozialpädagogischen Assistenten einen Abstrich in Nase und Rachen zu nehmen. Anschließend muss Mathesius noch 15 Minuten warten, dann steht für ihn das Ergebnis des stadtweit ersten Schnelltests in einer Kita fest: negativ. „Ich finde es gut, dass wir jetzt wöchentlich einmal getestet werden“, sagt der Burgdorfer mit Blick auf die Entscheidung der Stadt aus der vergangenen Woche.

Die Entscheidung sieht vor, den Beschäftigten aller Kitas unter kommunaler und freier Trägerschaft sowie städtisches Personal in Schulen und Tagespflegeeltern einen kostenlosen Schnelltest pro Woche anzubieten. „Eigentlich“, sagt Mathesius, „hätte das doch schon viel eher passieren können.“ Nun aber wolle er den wöchentlichen Termin nutzen, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen in der Kita. Insgesamt 26 Mitarbeiter zählt die Einrichtung in Kita, Hort und Küchenbereich, wie Leiterin Daniela Jessolat sagt. An diesem Montagmorgen, dem offiziellen Start der Testreihe, setzen sich 22 von ihnen auf den eigens dafür desinfizierten Stuhl.

Erste Corona-Reihentestung in der Stadt

„Wir haben in der vergangenen Woche von der Personalabteilung erfahren, dass es das Angebot geben wird“, sagt ihre Stellvertreterin Annika Paul und fügt hinzu, dass die Beschäftigten die Tests immer wieder sporadisch gefordert hätten. „Aus Sicherheitsgründen“, ergänzt Jessolat, denn die Plätze in der Notbetreuung der Kita und der Gruppe Kunterbunt seien ausgebucht, lediglich im Hort gebe es freie Kapazitäten. Nach der ersten Information über das Prozedere hätten sie mit dem Team der Oliven-Apotheke, das in den Einrichtungen teste, den Termin abgestimmt und den Raum vorbereitet.

Für Meyer und von Dewicz sowie ihre Kollegen gehören die Schnelltests schon zur Routine, sie bieten das Abstreichen und Auswerten bereits in den Filialen in Ehlershausen und an der Burgdorfer Weserstraße an – bis zu 150-mal in der Woche. „Es kommen vor allem diejenigen, die vor dem Besuch bei der Oma etwas Gewissheit haben möchten oder die das Ergebnis für den Arbeitgeber benötigen“, sagt Meyer. Ein Reihentest, wie die Stadt ihn nun startet, sei aber noch Neuland. Dazu gehört auch, dass Beschäftigte, die einen Termin in der Kita nicht wahrnehmen können, zum Testen in die Oliven-Apotheke sowie in die Apotheke Schnaith an der Marktstraße gehen können.

Kita-Team wartet jetzt auf das Impfen

Jessolat und Paul verfolgen den Auftakt – noch ist unsicher, ob das Testteam auch künftig an einem Montag kommt oder sie den Termin auf einen späteren Wochentag verschieben. „Es gibt uns Sicherheit“, sagt die Leiterin, froh darüber, dass bislang keine Gruppe coronabedingt schließen ssie hinzu, und die Erleichterung klingt hörbar mit. Damit das so bleibt, warten sie und das Kita-Team jetzt auf weitere Informationen zum Impfen. „Einige Kollegen wollen noch abwarten, aber der Großteil möchte, dass es schnell losgeht“, sagt Jessolat. Gern würde sie bereits erste Listen erstellen und Einverständniserklärungen einholen. „Aber dafür wird es dann sicherlich Formulare geben, die wir nutzen müssen“, mutmaßt sie und hofft, dass die Dokumente bald auf ihrem Schreibtisch liegen.

Von Antje Bismark