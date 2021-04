Burgdorf

Seit dieser Woche stehen für die Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, vor dem Schulweg die Schnelltests an – vor allem die Grundschulen mussten in den vergangenen Tagen eine logistische Meisterleistung schaffen. Denn dort besuchen die Kinder an mindestens jedem zweiten Tag ihre geteilte Klasse, sodass sie sich zweimal pro Woche abstreichen müssen.

Im Wechselmodell gehen die Erst- bis Viertklässler der Gudrun-Pausewang-Grundschule zum Unterricht, etwa 150 absolvieren damit jeden Tag den Schnelltest zu Hause, wie Leiterin Dorit Steenken sagt. Auch an der Waldschule Ehlershausen starteten die Schüler am Dienstag mit dem Testen, nachdem die Kinder und ihre Eltern die Kits am Montag abgeholt hatten. Die Mütter und Väter bestätigen – wie in allen Schulen – nach dem Test das negative Ergebnis, sodass die Kinder zur Schule gehen dürfen.

Schulen hoffen auf weitere und mehr Testkits

Von einer sehr guten Quote zum Auftakt spricht Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule. Allerdings habe es bis Freitag vergangener Woche große Probleme mit der Lieferung der Tests gegeben: „Wir haben die Kits am Freitag um 14 Uhr bekommen, das war viel spät, um etwas für den ersten Tag vorzubereiten“, sagt Blumenstein, der sich deshalb die Unterstützung des Gymnasiums sicherte. Ohnehin sorge er sich um die Nachlieferung: „Eigentlich benötigen wir etwa 800 pro Woche, doch angekündigt sind erst einmal nur 500.“ Deshalb hoffe er, dass die Onlinemeldungen ans Kultusministerium, die ab nächster Woche beginnen, zu einer Aufstockung führen.

In den weiterführenden Schulen nutzen die Schnelltests nur die Schüler aus den Abschlussklassen und der Notbetreuung – etwa 330 seien es, sagt Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke. Bislang klappe alles reibungslos, zieht sie am Dienstag eine erste Bilanz. Julia Schneider, kommissarische Leiterin des Gymnasiums, und ihre Kollegen versorgen vor allem die Abiturienten und die Elftklässler, die für ihre Arbeiten in die Schule kommen müssen. „Jeder Abiturient hat zum Beispiel schon einen Test für jede Prüfung bekommen“, sagt sie. Gleichwohl benötige die Schule mehr Kits als derzeit vorgesehen – zumindest dann, wenn alle Schüler wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Zudem kritisiert Schneider den Verwaltungsaufwand, den die Tests mit sich bringen.

Von Antje Bismark