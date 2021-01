Burgdorf

Geht es um das Szenario B an den Schulen mit wechselweisem Unterricht, dann rücken derzeit vor allem die Grundschulen in den Fokus. In Burgdorf indes sorgen 65 Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Therapeuten dafür, dass auch die 118 Jungen und Mädchen der Schule am Wasserwerk im Wechselmodell lernen können. Schulleiter Thomas Stopper, seine kommissarische Stellvertreterin Eva Moor und ihre Kollegen gestalten den Unterricht für die Kinder und Jugendlichen an der Förderschule Geistige Entwicklung allerdings komplett anders als die Lehrer an allgemeinbildenden Schulen.

„Es gibt nur sehr wenige Schüler, die aufgrund ihres Krankheitsbildes im Homeschooling lernen müssen“, sagt Stopper und fügt hinzu, dass die Jungen und Mädchen mit ihren Beeinträchtigungen umso mehr einen festen Rhythmus benötigen – und diesen Rahmen schaffe das Szenario B. Vergleichbar seien die Klassen ohnehin nicht mit denen in anderen Schulen: Je vier Lehrer oder pädagogische Mitarbeiter kümmern sich als Team um eine Klasse, in der jeweils bis zu acht Schüler lernen. „Wir haben konstante Gruppen gebildet, sodass der Wechselunterricht gut funktioniert“, sagt Moor, und Stopper ergänzt, dass es an der Schule am Wasserwerk besonders um die Abwägung von Kindeswohl und Infektionsschutz gehe. Denn die viel geforderte Distanz im Klassenzimmer lasse sich nicht einhalten, wenn beispielsweise ein Schüler gewickelt oder beim Toilettengang begleitet werden müsse.

Lehrer bringen die Fühlkisten nach Hause

Deutliche Einschränkungen bei der Kognition, Beeinträchtigungen in der Sprache und Motorik oder im sozial-emotionalen Bereich: Jedes Kind komme mit einem individuellen Stand an die Schule, zumeist mit der Einschulung. „Wir haben aber auch Quereinsteiger, wenn in anderen Förderschulen die Grenze der Inklusion erreicht ist“, sagt Stopper. Lebenspraktische Erziehung stehe deshalb auf dem Stundenplan: Frühstücken, Speisen zubereiten, An- oder Ausziehen. „Wir nehmen die Kinder so auf, wie sie sind, und begleiten sie auf den Entwicklungsschritten“, sagt Moor. Dies in der Pandemie den Elternhäusern ausschließlich zu überlassen, stufen die Pädagogen als schwierig ein.

Das Lernen zu Hause unterscheidet sich deshalb maßgeblich von dem Unterricht, den Lehrer an allgemeinbildenden Schulen für ihre Klassen vorbereiten. „Manch einer unserer Schüler kann mit einem iPad umgehen oder Arbeitsblätter ausfüllen“, sagt Stopper, „der Großteil braucht aber andere Anreize zum Lernen.“ Diese stellen die Lehrer, pädagogischen Mitarbeiter und Therapeuten individuell zusammen. Mal finden sich Materialien zum Ertasten in einer Box, mal gibt es Puzzle, ein anderes Mal übergeben die Lehrer kleine Gegenstände zum Fädeln oder Bildkarten zu Sortieren. Zwar seien alle Schüler individuell über iServ eingebunden, doch die Lernziele seien nicht vergleichbar mit denen anderer Klassen. Den Kontakt zu ihren Schülern halten die Lehrer dauerhaft, sie bringen zum Teil die gefüllten Boxen zu ihnen nach Hause. „Uns hilft in der Situation, dass wir schon immer sehr flexibel sein mussten, weil wir individuell auf jedes Kind eingehen“, sagt Moor.

Beförderung funktioniert nicht unter Corona-Auflagen

Sie sieht gleichwohl kritisch, dass den Eltern jetzt die Entscheidung über Präsenzunterricht oder dauerhaftes Homeschooling überlassen wird: „Jede Familie möchte das Beste für ihr Kind“, sagt sie. Die Nachrichten über die Infektionen mit den mutierten Viren verunsicherten viele – zumal die Schüler, die aus Burgdorf, Lehrte, Uetze und Teilen Sehndes kommen, ein Recht auf Beförderung haben und auch jetzt mit Mietwagen gefahren werden. „Die Taxen werden aber nicht so besetzt, dass es der Klasse entspricht“, sagt Stopper. Vielmehr steuerten sie die Wohnhäuser der Kinder nach der vorgegebenen Route an, sodass auch Schüler in einem Auto säßen, die sonst keine Kontakte hätten. „Unter dem Aspekt der Infektion gesehen, ist das sehr schwierig, weil einige von ihnen zudem von der Maskenpflicht befreit sind“, sagt der Schulleiter. Er wünscht sich an der Stelle ganz klar eine Nachbesserung durch die Region als Schulträgerin.

Von Antje Bismark