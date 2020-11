Burgdorf

Niemand führt eine Statistik, wie viele Ehrenamtliche sich in einem Verein engagieren. So viel steht aber fest: In Burgdorf sind es viele. Und doch weiß die Stadt nach Angaben von Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) nicht, wie es den Vereinen in der Corona-Pandemie geht. Mit dieser Aussage reagierte das Stadtoberhaupt auf eine Anfrage von Ratsherr Rüdiger Nijenhof (Freie Burgdorfer) im Ratsausschuss für Schulen, Kultur und Sport, mit der dieser sich auch nach einer möglichen Unterstützung erkundigte.

In dem Ratsgremium sitzt Alfred Runge – als beratendes Mitglied. Er kann auf fast vier Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement in mehreren Vereinen verweisen. „Alle Vereine, nicht nur der VVV, der Großartiges leistet, sind ein Teil der Burgdorfer Kultur, um die wir oft von außen beneidet werden“, sagt Runge zur Bedeutung der Freiwilligen. Jeder Verein sei in der Corona-Krise gefordert, neue Konzepte zu entwickeln, müsse sich um alternative Orte bemühen, um seine Angebote aufrechtzuerhalten, kämpfe bisweilen gegen rückläufige Mitgliederzahlen. Dies wahrzunehmen und ein offenes Ohr zu haben für die Sorgen und Nöte stünde der Stadt gut zu Gesicht, meint er.

Stadtsäckel lässt Hilfsfonds nicht zu

Dabei geht es ihm nicht um eine finanzielle Unterstützung, wie sie etwa die Nachbarkommunen Lehrte und Sehnde in Form von Corona-Hilfefonds umgesetzt haben. „Angesichts der Haushaltslage sehe ich nicht, dass die Stadt Vereine monetär unterstützen kann“, stimmt er dem Bürgermeister zu. Pollehn hatte in seiner Antwort auf Nijenhofs Anfrage klar Position bezogen. Er sehe „aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt keinen Handlungsspielraum, einen Hilfsfonds aufzulegen“. Hilferufe seien bei ihm bisher allerdings auch nicht eingegangen.

Runge zufolge sind die Bedürfnisse der Vereine ohnehin so unterschiedlich, dass auch bei besseren Kommunalfinanzen ein sogenanntes Gießkannenprinzip nicht angebracht wäre. Die Stadt könne ihre Wertschätzung für die Vereine aber anders zeigen. Beispielsweise indem sie einen festen Ansprechpartner oder eine Abteilung damit betraue, den Vereinen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Unsicherheiten gebe es viele, weil die Lage sich von Woche zu Woche ändere und nicht absehbar sei, wann wieder Veranstaltungen mit Publikum möglich seien.

Das Akkordeonorchester Hohner-Ring hofft, bald wieder ein Konzert geben zu können. Quelle: Hohner-Ring (Archiv)

Geselligkeit fehlt – Unsicherheit wegen Veranstaltungen

Cordula Pütz, Vorsitzende des Akkordeonorchesters Hohner-Ring, hofft, dass ihr Verein das Jahreskonzert Märzmusik 2021 veranstalten kann – dieses Jahr fiel es coronabedingt aus. „Und wenn wir nur vor 20 Leuten und mit strengen Auflagen spielen können – wir machen es“, sagt sie. Ein Ensemble brauche ein Ziel, auf das es hinarbeiten könne.

Dabei berge das Vorhaben auch Risiken, etwa wenn das Konzert kurzfristig doch wieder abgesagt werden müsste. „Einen Raum bezahlen zu müssen, ohne ihn genutzt zu haben, kann sich ein Verein nicht leisten“, sagt sie. Die Mitglieder hielten derweil in der probenlosen Zeit per Videokonferenz Kontakt, stets donnerstags zur eigentlichen Probenzeit. Zum Klönen, nicht zum gemeinsamen Musizieren. „Das haben wir schon probiert, aber die Verzögerung ist zu groß“, sagt Pütz.

Die Schützen von Otzenia Otze hoffen, im nächsten Jahr wieder ein Schützenfest feiern zu können. Quelle: Sybille Heine (Archiv)

Otzenia-Chef hofft auf Schützenfest 2021

Trotz des Teil-Lockdowns, der das Vereinsleben nach dem Neustart im Sommer wieder zum Erliegen gebracht habe, ist Otzes Schützenchef Maik Heuer positiv gestimmt. Der Verein stehe finanziell auf sicheren Füßen, alle Mitglieder hätten Otzenia Otze die Treue gehalten. „Man merkt, dass die Leute Hunger darauf haben, sich wieder sportlich zu betätigen“, sagt der Malermeister. „Und auch die Geselligkeit ist wichtig.“

Heuer hofft, dass im kommenden Jahr wieder Wettbewerbe organisiert werden können. Und vor allem dass das Schützenfest gefeiert werden kann. Gespräche mit dem Festwirt habe der Vorstand bereits aufgenommen, weil die Planungen einen Vorlauf benötigten. Die größte Herausforderung für ihn persönlich sei die nicht abreißende Flut an neuen Verordnungen. „Ich habe noch nie so viele gelesen wie in diesem Jahr“, sagt er. Sie umzusetzen sei aufwendig gewesen. Dabei lobt er die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. Von der Stadt fühle er sich gut betreut, sagt der Schützenchef.

So unterstützen Lehrte und Sehnde ihre Vereine in der Corona-Krise Ein Komplettpaket hat die Stadt Lehrte geschnürt: Sie erhebt für dieses Jahr von Vereinen keine Nutzungsgebühren für die Sportstätten, und diese konnten auch in den Ferien dort trainieren. Zusätzlich wurde für Vereine, die in der Corona-Krise nachweislich gelitten haben, ein Hilfsfonds über 50.000 Euro eingerichtet. Zwar setzte es zuletzt Kritik wegen umfangreicher Antragsunterlagen und Verwaltungsentscheidungen mit dem Rotstift. Doch diese Schwierigkeiten sind inzwischen beigelegt. Sogar eine Neuauflage des Hilfsfonds wird diskutiert. Auch die Stadt Sehnde hat einen Corona-Hilfsfonds über 30.000 Euro eingerichtet. Im Gegensatz zu Lehrte war die Unterstützung für jeden Verein von vornherein auf 500 Euro gedeckelt – damit möglichst viele in den Genuss von Hilfe kommen sollten. Für Uetze hatte der Sportring beantragt, dass die Gemeinde den Vereinen pro Mitglied einen Zuschuss von 2,50 Euro zahlen und zudem auf die Hallengebühren für die Saison 2019/2020 verzichten solle. Dem folgte die Verwaltung nicht. Stattdessen stellt sie den Vereinen Desinfektionsmittel zur Verfügung und berechnet für die Hallennutzung nur die Kosten für den Zeitraum vom 1. August 2019 bis 15. März 2020. Darüber hinaus sind Einzelfallhilfen in Aussicht gestellt.

SSV-Segelsparte kämpft mächtig

Hart getroffen habe es die Segelsparte des SSV Schillerslage, berichtet Vorstandsmitglied Johannes-Peter Reuter. „Die nächste Saison bekommen wir noch hin. Wenn das nächste Jahr aber genauso schwierig wird wie dieses, sieht es düster aus.“ Kosten wie die Liegeplatzgebühr für geplante, aber nicht veranstaltete Aktionen wie das Segelcamp oder die Familienflottille hätten die Sparte finanziell in Schieflage gebracht. „Außerdem hatten wir für diese Saison ein neues Trainerboot für 8000 Euro angeschafft. Das war nicht einmal im Wasser“, sagt Reuter.

Die Sportabteilung der Stadt habe bereits einen Zuschuss gegeben und die Stadtjugendpflege einen weiteren in Aussicht gestellt. Auch der Regionssportbund und der Sportfond wollten unterstützen. Doch den Rest müsse die Sparte allein wuppen. Der Verein entwickelt deshalb laut Reuter Konzepte, wie er – mit Abstand, Pendelverkehr statt Übernachtungen und kleineren Familienbooten – doch wieder richtiges und nicht nur virtuelles Segeln anbieten kann. Letzteres sei bloß eine Übergangslösung, um Kinder und Jugendliche zu erreichen. „Denn in die Schulen können wir aktuell ja auch nicht“, beklagt Reuter.

Die Schillerslager Halle ist wegen fehlender Lüftungsmöglichkeiten in Corona-Zeiten höchst problematisch. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Sporthalle kann nicht vernünftig gelüftet werden

Angesichts der Corona-Vorgaben rückt für die anderen sporttreibenden Sparten des SSV ein bereits seit Längerem bestehendes Problem wieder ins Blickfeld: Die Mehrzweckhalle ist sanierungsbedürftig. „Die lässt sich nicht vernünftig lüften, weil man die Fenster nicht öffnen kann. Das ist gerade in der Pandemie sehr unglücklich“, sagt Reuter. Die Stadt hatte den Schillerslagern bereits 2016 versprochen, dass sie die Halle nach dem Auszug der Flüchtlinge saniert. Passiert sei nichts, sagt Reuter verärgert. „Auf meine E-Mails an den Bürgermeister habe ich keine Rückmeldung bekommen.“

Von Sandra Köhler