Burgdorf

Zwar nicht von A bis Z, wohl aber von A wie ADHS bis T wie Trauerberatung reicht das Angebot der Burgdorfer Selbsthilfegruppen. Sie stellen sich jährlich in der Stadt vor, um Betroffene auf die ehrenamtliche Arbeit und Unterstützung aufmerksam zu machen. Allerdings muss Ullrich Weber als Mitorganisator des Tages die Veranstaltung nun zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie absagen. Zuletzt hatten sich 25 Vereine und Verbände im September 2019 präsentieren können.

Weber verweist bei der Absage auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, dass Organisatoren die Risiken für ihre Veranstaltungen genau bewerten müssen – und in eigener Verantwortung über die Durchführung entscheiden. Gleich mehrere Faktoren sprechen nach seiner Einschätzung gegen den Selbsthilfetag: Er richte sich insbesondere an ältere oder gesundheitlich vorgeschädigte Menschen, die ein großes Ansteckungsrisiko haben. Zudem lebe die Veranstaltung vom persönlichen Gespräch zwischen Standpersonal und Besuchern. „Genau diese enge Interaktion, ist unter Einhaltung des Sicherheitsabstands so gut wie unmöglich“, betont Weber und fügt hinzu, die Entscheidung sei dem Vorbereitungskreis nicht leichtgefallen.

Gleichwohl seien die Aktiven der Selbsthilfegruppen jederzeit telefonisch erreichbar, auch sie sollen mit der Absage geschützt werden. Interessierte finden die Kontaktdaten der Gruppenleiter auf der Homepage der Selbsthilfe in der Region Hannover – Burgdorf und Umgebung – unter www.gemeinsam-gehts-leichter.de.

Von Antje Bismark