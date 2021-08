Burgdorf

Bei sieben Burgdorfern ist das Sars-CoV2-Virus in den vergangenen 24 Stunden nachgewiesen worden. Das meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch, 18. August. Damit steigt die Zahl der seit Pandemieausbruch infizierten Frauen, Männer und Kinder in der Stadt auf 1141. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich in der Folge seit dem Vortag (25,4) fast verdoppelt auf 47,6. Das ist der sechsthöchste Wert in der Region Hannover.

In der gesamten Region sei zu beobachten, dass sich Menschen vor allem im familiären Bereich und bei Reisen zu Verwandten mit dem Virus ansteckten, erklärt Regionssprecherin Christina Kreutz auf Anfrage. Betroffen sind laut Kreutz „ganz überwiegend Menschen, die nicht geimpft sind oder noch nicht den vollständigen Impfschutz haben“. Als akut infiziert gelten am Mittwoch 17 Burgdorfer.

Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten ab Donnerstag, 19. August, in der Region

So sieht es bei den Nachbarn aus

In Burgdorfs Nachbargemeinde Uetze ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch auf 97,2 (Dienstag: 43,7) gestiegen. Das ist der höchste Wert aller 21 Regionskommunen. Grund sind elf Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Für Lehrte meldet das Gesundheitsamt der Region nur zwei neue Corona-Fälle, sodass der I-Wert auf 42,2 (Dienstag: 51,1) gesunken ist.

Für die gesamte Region liegt die Inzidenz – Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut bei 44,9 (Dienstag: 40,5). Niedersachsenweit ist der Wert ebenfalls gestiegen – auf 29,0. Am stärksten betroffen im Land sind aktuell die Stadt Wolfsburg mit einem I-Wert von 57,9, der Landkreis Verden mit 54 und dann kommt schon die Region Hannover.

Von Anette Wulf-Dettmer