Burgdorf

Deutlicher Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus in Burgdorf: Wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Freitag, 30. April, mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden 13 Burgdorfer neu positiv getestet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 1019 Frauen, Kinder und Männer aus der Stadt angesteckt. 26 von ihnen starben seitdem an einer Covid-19-Erkrankung.

Die Neuinfektionen führen auch zu einem sprunghaften Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt für Burgdorf aktuell bei 165,0, am Donnerstag hatte der Wert noch bei 133,3 gelegen. Die für die Bundesnotbremse wichtige Inzidenz der gesamten Region Hannover beträgt derzeit 145,6.

Positive Tests in Schule und Flüchtlingsunterkunft

Die meisten Infektionen stammen aus dem häuslichen Umfeld, heißt es bei der Region. Und auch in Burgdorf gibt es keinen Hotspot. Allerdings ist nun ein siebter Bewohner der Flüchtlingsunterkunft an der Feuerwehrtechnischen Zentrale positiv getestet worden. Dort sind drei Familien betroffen.

Ein positives Testergebnis erhielt auch ein Zehntklässler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule. Die Schulleitung hat das Gesundheitsamt informiert und die Lerngruppe für Freitag ins Distanzlernen geschickt. Noch liegen keine Informationen des Amtes zu den K1-Personen vor.

Von Antje Bismark