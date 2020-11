Burgdorf

Ein Blick auf den vergangenen Freitag zeigt, wie rasant sich die Coronavirus-Infektionen in Burgdorf ausbreiten: So meldete das Gesundheitsamt am 6. November noch 160 Infizierte seit Beginn der Pandemie – sieben Tage später liegt diese Zahl nun schon bei 212. Das bedeutet, dass sich innerhalb dieser Zeit 52 Frauen, Männer und Kinder neu mit dem Virus angesteckt haben. Innerhalb von 24 Stunden, also seit Donnerstag, registrierte die Region 13 Neuinfektionen in Burgdorf (Stand: Freitag, 13 Uhr).

Wie Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover, mitteilt, gelten seit Donnerstag zwei Personen in Burgdorf als genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, vor einer Woche noch bei 66,8, beträgt nun 168,6. Höhere Werte gibt es in der Region Hannover nur in Langenhagen (200,8) und Lehrte (274,4). Regionsweit liegt die Inzidenz bei 135,7.

Verwaltung: Keine weitere Kita oder Schule betroffen

Dabei betreffen die Neuinfektionen nicht die Kitas und Schulen, sagt Nicole Raue, Leiterin Innere Dienste im Burgdorfer Rathaus. Ihren Angaben zufolge hat keine Einrichtung in der Kernstadt und den Ortsteilen neue Erkrankungen gemeldet, sodass weiterhin die Grundschule Otze und Burgdorf, die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule, das Gymnasium, die BBS und die Kita Fröbelweg auf infizierte Kinder und Jugendliche oder Pädagogen reagieren müssen.

Diese Entwicklung deckt sich auch mit der Einschätzung der Region Hannover. „Es gibt keinen Hotspot“, sagt Wendt. Stattdessen gebe es Infektionen im familiären Umfeld oder im Beruf, vor allem bei Burgdorfern, die außerhalb der Stadt arbeiten.

Von Antje Bismark