Ramlingen/Ehlershausen

Eigentlich sollte der Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. Januar, über die Kita-Bedarfsplanung beraten – ebenso wie über eine Verlängerung der Bahnsteige und die Abschaffung der Fahrradschutzstreifen in der Ortsdurchfahrt. Doch wegen der Corona-Pandemie und der derzeit hohen Infektionsgefahr sagt die Stadt Burgdorf die Sitzung auf Wunsch einiger Kommunalpolitiker ab.

Digitale Sitzung nicht möglich

Eine digitale Sitzung funktioniere wegen der Kürze der Zeit nicht, sagt der Erste Stadtrat Michael Kugel. Seinen Angaben zufolge prüft die Verwaltung derzeit, ob die beiden wichtigen Beratungspunkte über künftige Kita-Plätze im Doppeldorf und die Gestaltung der Kreisstraße 117 als Ortsdurchfahrt per Umlaufbeschluss diskutiert werden können. Gerade bei der Betreuung der Kinder zwischen dem ersten Lebensjahr und Einschulung rückt die Verwaltung die Ortschaften Ehlershausen und Otze an einem Punkt in den Fokus: Dort besteht bereits die Ausnahmegenehmigung, sechs statt der normal genehmigten fünf Gruppen zu betreiben. Es sei nicht zu erwarten, dass diese Erweiterung um weitere Gruppen ausgedehnt werden könne, heißt es in der entsprechenden Drucksache. In den Ortsteilen sei es deshalb besonders wichtig, bei der jeweiligen Entwicklung die vor Ort vorhandene Infrastruktur zu berücksichtigen.

Region gegen Abschaffung des Schutzstreifens

Eine Absage erteilt die Region Hannover unterdessen der Forderung des Ortsrates, die Fahrradschutzstreifen an der Ortsdurchfahrt aufzuheben und einen kombinierten Geh- und Radweg bei der Sanierung und Neugestaltung der Straße zu bauen. Vielmehr empfiehlt die Behörde, einen einseitigen Fahrradschutzstreifen zu erstellen – dann bleibe die notwendige Fahrbahnbreite erhalten.

Über diese beiden Punkte werden die Ortsratsmitglieder nun beraten und ihre Empfehlung an die zuständigen Fachausschüsse übermitteln. Wie diese tagen werden, steht nach Aussage Kugels noch nicht fest. Geplant sei derzeit, das bereits erprobte Pairing-Verfahren unter anderem für die Ratssitzung am 18. Februar zu prüfen. Bei dieser Form einer parlamentarischen Vereinbarung entsenden die Fraktionen entsprechend der gewählten Mehrheitsverhältnisse nur eine reduzierte Anzahl von Vertretern. Die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag, 16. Februar, findet nach Angaben Kugels als Videokonferenz statt.

Von Antje Bismark