Diese Erfolgsgeschichte sucht sicher ihresgleichen in der Region Hannover: Insgesamt 24.270 Euro haben Burgdorfer um die Initiatoren Rabea Martens, Ahmet Kuyucu, Pfarrer Martin Karras und Imke Fronia zwischen März 2020 und dem Jahresende an Spenden gesammelt. Von dem Geld haben sie nach Aussage Fronias vor allem Gutscheine für Lebensmittel und Bücher gekauft. „Diese Summe hat uns alle überrascht“, sagt die Burgdorferin.

Den Grundstock hatten Martens und Karras mit der Initiative Burgdorf hilft! sowie Kuyucu mit einer privaten Aktion zu Beginn der Corona-Pandemie gelegt. Seinerzeit befanden sich die Restaurants im Lockdown, sodass Kuyucu – ehrenamtlich als SPD-Chef engagiert und beruflich als Jobcentermitarbeiter und Unternehmer aktiv – die Spenden als Gutscheine für die damals geschlossenen Restaurants nutzte. „Viele Burgdorfer haben privat gespendet, aber auch Unternehmer haben sich beteiligt“, bilanziert Fronia. Ihren Angaben zufolge verbuchte die Initiative insbesondere Summen im dreistelligen Bereich, zu denen dann unter anderem 5000 Euro eines Spenders, der namentlich nicht genannt werden möchte, und eine vierstellige Summe von Kuyucu kamen.

Spenden helfen Kindern, Familien und Senioren

Ab April und Mai kauften die Initiatoren laut Fronia vorzugsweise Gutscheine für Lebensmittel und Bücher: „Jeder Gutschein hat einen Wert von 10 Euro, sodass wir letztlich 2400 Burgdorfer unterstützen konnten.“ Profitiert hätten Kinder von Alleinerziehenden und Familien, die von Armut betroffen sind. Sie erhielten die Gutscheine unter anderem über die Tafel in Burgdorf, den Nachbarschaftstreff, das Mehrgenerationenhaus, das Jobcenter, die Paulus-Kirchengemeinde und die Diakonie mit der Tageswohnung, der Sozial-, Schuldner- und Suchtberatung sowie der Jugendwerkstatt.

„Dabei haben wir darauf geachtet, dass wir alle Personengruppen berücksichtigen, von den Kindern bis zu den Senioren, die oft von Armut bedroht sind“, sagt Fronia. Sie kennt als Kirchenkreissozialarbeiterin in Burgdorf die finanzielle Not der Menschen, und sie weiß, dass diese Lage sich für viele in den nächsten Wochen noch verschärfen wird. „Viele müssen wegen des Kurzarbeitergelds mit einer Steuernachzahlung rechnen, die sie nicht erwarten“, sagt die Burgdorferin. Deshalb gebe es für große Notlagen noch eine Restsumme im Etat, mit der die Initiatoren kurzfristig helfen können. Parallel dazu weist Fronia darauf hin, dass die Helfergruppe weitere Spenden sammele. Wer sich daran beteiligen möchte, erreicht sie unter Telefon (0 51 36) 89 73 20.

