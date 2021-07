Burgdorf

Praktische Unterstützung bei der Organisation von Impfterminen bietet jetzt die Stadt dem Diakonieverband Hannover-Land, dem Nachbarschaftstreff Ostlandring, der katholischen Kirche St. Nikolaus, dem Burgdorfer Mehrgenerationenhaus und der Tafel an. In einem Schreiben bittet Bürgermeister Armin Pollehn die Einrichtungen um eine Rückmeldung, ob Menschen sich bisher aufgrund von Sprachproblemen noch nicht haben impfen lassen oder ob sie bislang keinen Impftermin erhalten haben. Damit reagiert Pollehn auch auf die wieder steigende Inzidenz, die am Freitag bei 15,9 bei sieben Infektionen liegt.

Von Antje Bismark