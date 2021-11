Burgdorf

Erneut ist die von rund 160 Krippen- und Kindergartenkindern besuchte städtische Kita Weststadt von Corona-Infektionen betroffen. Die Stadt hat am Montag die drei Kindergartengruppen der Einrichtung und den Hort vorsorglich geschlossen. Das sei eine reine Präventivmaßnahme, ließ Bürgermeister Armin Pollen (CDU) Stadtsprecherin Alexandra Keith mitteilen.

Als Grund für die Maßnahme nennt die Stadt positiv ausgefallene Corona-Selbsttests, und zwar im Umfeld jeder der drei Kindergartengruppe sowie im Umfeld des zur Kita Weststadt gehörenden Horts. Das Gesundheitsamt sei informiert. Eine Rückmeldung der bei der Region Hannover angesiedelten Behörde stehe noch aus.

Die Inzidenz liegt in Burgdorf bei 123,7

Eltern der Einrichtung hatten bereits vor mehr als einem Jahr den Einbau von mobilen Luftfiltern gefordert, waren mit diesem Ansinnen aber beim Bürgermeister und der Ratsmehrheit lange abgeblitzt. Lüften sei völlig ausreichend, lautete das Credo von Stadtspitze und Ratsmehrheit. Inzwischen hat der Rat einen Sinneswandel vollzogen und beschlossen, dass alle Schulen und Kitas in der Stadt Luftreinigungsgeräte erhalten sollen. Die Stadt hat unlängst angekündigt, dass die Geräte noch vor Weihnachten ausgeliefert würden.

Zurzeit liegt die Corona-Inzidenz in Burgdorf deutlich unter dem Wert für die Region Hannover (204,7). Für Burgdorf meldet die Region einen Wert von 123,7. Aktuell an Corona erkrankt seien 73 Menschen, darunter befänden sich vier Neuinfektionen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 1502 Burgdorfer mit dem Coronavirus infiziert. 27 Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben.

Von Joachim Dege