Burgdorf

Jetzt kommen die Infektionen an den Burgdorfer Schulen Schlag auf Schlag: Am Mittwoch meldeten sich drei Schüler der Berufsbildenden Schule am Berliner Ring mit einer Coronavirus-Infektion – ebenso wie ein Achtklässler am Gymnasium. An der Grundschule 1 gab es am Donnerstag die Nachricht, dass sich eine Schülerin infiziert hat. Weil der Inzidenzwert der Region Hannover bei mehr als 100 liegt, müssen die Schulen nun den Betrieb auf das Szenario B – den Unterricht in geteilten Klassen – umstellen.

So funktioniert das Szenario B am Gymnasium

Bereits seit Anfang Oktober hat Malte Holthusen, kommissarischer Leiter des Gymnasium, die Schüler und Eltern auf das Szenario B eingestimmt. In einer E-Mail informierte er die gut 1200 Jungen und Mädchen aus den Jahrgängen fünf bis 13 über das sogenannte Wechselmodell: Jede Klasse wird geteilt, eine Gruppe kommt montags, mittwochs, freitags und in der folgenden Woche dienstags und donnerstags in die Schule. Die andere Gruppe lernt dann dienstags, donnerstags und in der folgenden Woche montags, mittwochs und freitags im Präsenzunterricht. Für das Homeschooling geben die Lehrer erweiterte Aufgaben auf, die sie dann in der jeweils folgenden Unterrichtsstunde mit den Schülern bearbeiten.

Anzeige

Das allgemeinbildende Gymnasium am Berliner Ring hat aus Infektionsschutzgründen auf das B-Szenario umgestellt. Quelle: Joachim Dege

„Damit sehen die Lehrer die Schüler an jedem zweiten Tag“, sagt Holthusen und fügt mit Blick auf die Erfahrung aus dem vergangenen Schuljahr hinzu, das damals praktizierte Wochenmodell habe dazu geführt, dass sich der eine oder andere Schüler habe hängen lassen. Nun sei es deutlich einfacher für die Lehrer, die Schüler anzusprechen. Diese Modell greift indes nicht für die Klasse des infizierten Schülers: Sie bleibt für 14 Tage zu Hause und erhält immer freitags die Aufgaben für die folgende Woche per E-Mail. Das betrifft nun einen Achtklässler, dessen gesamte Klasse und sechs Lehrer sich in Quarantäne begeben müssen.

Über den Infektionsfall hat Holthusen am Mittwoch das Gesundheitsamt informiert, bis Donnerstagmittag aber noch keine weiteren Informationen von dort erhalten. „Nach Absprache mit der Landesschulbehörde behalten wir die Regelung jetzt für 14 Tage bei“, kündigt der kommissarische Schulleiter an.

Das allgemeinbildende Gymnasium am Berliner Ring und die Beruflichen Gymnasien der BBS haben aus Infektionsschutzgründen auf das B-Szenario umgestellt. Quelle: Joachim Dege

So funktioniert das Szenario B an der BBS

Über lange Zeit, sagt BBS-Schulleiter Reiner Behrend, sei seine Schule von Corona-Infektionen verschont geblieben – und das, obwohl sich mehr als 3500 Schüler und gut 160 Lehrer an beiden Standorten aufhalten. Vergleichen lasse sich der Schulbetrieb wegen der unterschiedlichen Organisationsform weder mit einer Grundschule noch mit einer weiterführenden Schule, an denen es feste Strukturen gebe. „Bei uns lernen manche Azubis einen Tag pro Woche hier, andere kommen zum Blockunterricht oder nehmen jahrgangsübergreifend an Kursen teil“, sagt er.

Am Mittwoch war es dann vorbei mit der Ruhe. Ein angehender Eisenbahner im Betriebsdienst, ein Schüler des Beruflichen Gymnasiums und ein Berufsfachschüler meldeten innerhalb kurzer Zeit ihre Infektionen. „Wir übernehmen jetzt für das Gesundheitsamt die Nachverfolgung der K1- und der K2-Kontakte“, sagt Behrend. Sitznachbarn beispielsweise seien eine unmittelbare Kontaktperson, auch wenn sie, wie von der Schule schon seit Wochen empfohlen, eine Maske getragen hätten. Denn der Abstand liege in diesem Fall immer unter 1,50 Metern. Sie müssten sich deshalb in Quarantäne begeben, auch wenn das Gesundheitsamt dies nicht angeordnet hätten, sondern eben die Schule. „Die kommen dort einfach nicht mehr nach“, sagt Behrend.

Wegen der unterschiedlichen Unterrichtsmodelle könne die BBS nicht sofort in einen festgelegten Modus wechseln, sondern müsse jede Ausbildung und jede Schulform separat betrachten – ohnehin sei bislang nur der Standort am Berliner Ring betroffen. Geregelt sei, dass die Gruppen geteilt würden. „Manche Lehrer nutzen dann Videoschaltungen für den Unterricht“, sagt er. Andere gäben zusätzliche Aufgaben für das Homeschooling oder organisierten Chats mit den Schülern. „Letztlich ist das System sehr komplex“, sagt Behrend, nach dessen Angaben der Unterricht – außer in den betroffenen Klassen – bis Freitag erst einmal normal weitergeht. Ab Montag beginne das Szenario B mit der jeweils zugeschnittenen Regelung. Und nicht zuletzt, sagt der Schulleiter, müssten Lehrer und Schüler mit dem Unterricht auch berücksichtigen, dass sich viele Azubis in Betrieben aufhielten.

Die Grundschule Burgdorf in der Innenstadt hat ihren ersten Corona-Fall. Vier Klassen müssen in Quarantäne, AGs und OGS-Betrieb sind abgesagt. Quelle: Joachim Dege

So funktioniert das Szenario B an der Grundschule

Seit Donnerstag müssen die vierten Klassen der Grundschule Burgdorf in Quarantäne lernen. Einer Nachricht an die Eltern zufolge entfallen bis einschließlich 19. November alle Arbeitsgemeinschaften und die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule. Die Klassen in den Jahrgängen eins bis drei lernen für die nächsten beiden Wochen tageweise im Wechselmodell, darauf weist die Schule auf ihrer Homepage hin. Dort finden Eltern zudem nicht nur Tipps, wie sie den Alltag mit ihren Kinder gestalten können, sondern auch aufmunternde Worte: „Liebe Eltern, mit den Homeoffice-Plänen, die die Kinder regelmäßig erhalten, möchten wir Ihnen den (Lern-)Alltag ein wenig erleichtern. Zögern Sie bitte nicht, bei Fragen oder Unklarheiten die jeweiligen Klassen- oder Fachlehrer zu kontaktieren. Sie sind keine Lehrkräfte, und wir erwarten auch nicht von Ihnen, dass sie unseren Job machen. Sie organisieren schon genug. :-)“

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark