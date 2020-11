Burgdorf

„Es ist zum Glück erstaunlich ruhig“: Mit diesen Worten kommentiert Malte Holthusen, kommissarischer Leiter des Gymnasiums, die aktuelle Situation an seiner Schule. Dort lernen die Schüler noch bis einschließlich Donnerstag, 19. November, im sogenannten Szenario B und damit in geteilten Klassen. Ab Freitag kehren dann alle Gymnasiasten in den gemeinsamen Präsenzunterricht zurück. Zwei Lehrer befänden sich noch in Quarantäne, ihre Infektion stamme nicht aus dem schulischen Umfeld, sagt Holthusen.

Am Freitag endet auch die Zwangspause für die AGs und die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule für die Viertklässler der Grundschule Burgdorf. Das Szenario B der BBS am Berliner Ring dauert bis einschließlich Freitag, 20. November.

Die Handelslehranstalt befindet sich noch im Szenario A, also im Regelbetrieb. Gleiches gilt auch für die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule, wo sich drei Sechstklässler mit dem Coronavirus infiziert haben. Bis einschließlich Montag, 23. November, gilt das Szenario B für die Otzer Grundschüler, die jeweils drei Stunden täglich in geteilten Klassen lernen.

Die Kita Fröbelweg meldet zudem einen neuen Corona-Fall: „Damit bleiben die Kinder und Mitarbeiter der Krippengruppe noch bis 18. November in Quarantäne“, sagt Stadtsprecherin Alexandra Veith.

Inzidenzwert sinkt erstmals seit Tagen wieder

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Burgdorf liegt an diesem Montag bei 127,3 und damit deutlich unter dem von Freitag (168,6). Seit Freitag haben sich neun Frauen, Männer und Kinder neu mit dem Virus angesteckt, aktuell meldet das Gesundheitsamt der Region 69 Infizierte. Acht Burgdorfer gelten seit Freitag als genesen.

Von Antje Bismark