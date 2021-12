Burgdorf

Aktuell kann sich wieder jeder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. In der Stadt Burgdorf ist das an folgenden Orten auch ohne Anmeldung möglich (Stand: 20. Dezember):

EDV.de in Ehlershausen: Kundinnen und Kunden können unter www.sei-ein-tester.de einen Termin in der Teststation des Internetdienstleisters an der Ramlinger Straße vereinbaren oder direkt vorbeischauen. Wer kein Internet nutzt, erhält eine Kundenkarte, auf der alle Daten gespeichert werden. Geöffnet ist die Einrichtung werktags von 6 bis 10.30 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr. An Heiligabend ist der Test von 6 bis 13.30 Uhr, am ersten und zweiten Feiertag und an Silvester jeweils von 9 bis 13.30 Uhr sowie an Neujahr von 11.30 bis 14.30 Uhr möglich.

Testkiosk am Spittaplatz: Die Einrichtung unter der Regie der Löwen-Apotheke öffnet montags bis freitags 8 bis 18.30 Uhr, sonnabends von 9 bis 16.30 Uhr und sonntags von 10 bis 16.30 Uhr – die Pause am Mittag entfällt ab sofort. An Heiligabend ist der Testkiosk von 8 bis 12 Uhr, am 25. und 26. Dezember jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Termine können online unter www.schnelltest-burgdorf.de gebucht werden. Dort besteht auch die Möglichkeit auf einen Test ohne Termin, allerdings besteht dafür eine lange Wartezeit.

Lidl-Parkplatz: Am Ostlandring bietet das Unternehmen Ecocare den kostenfreien Test auf das Coronavirus montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr an. Dafür müssen Nutzerinnen und Nutzer sich online auf der Homepage von Ecocare anmelden.

Oliven-Apotheke: Ohne Termin können sich an der Weserstraße alle Burgdorferinnen und Burgdorfer testen lassen. Die Apotheke öffnet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. Um 16.45 Uhr besteht die letzte Testmöglichkeit. Beim Verdacht auf das Coronavirus besteht eine Hotline unter (0 51 44) 6 98 86 91.

Rubens-Apotheke: Das Schnelltestzentrum am Rubensplatz 3 öffnet wochentags von 8.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Termine für Corona-Tests mit Zertifikat sind ausschließlich online buchbar, und zwar auf der Internetseite der Apotheke.

Einkaufszentrum an der Weserstraße: Vor dem Edeka-Center Cramer öffnet das Schnelltestzentrum jeweils montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Dafür können Burgdorferinnen und Burgdorfer entweder direkt vorbeigehen oder unter quicktest-termin.de einen Termin vereinbaren.

Schnelltest Burgdorf: Ohne Termin können sich Burgdorferinnen und Burgdorfer jeden Tag von 8 bis 22 Uhr an der Bahnhofstraße 18 auf das Coronavirus testen lassen.

Testzentrum Plus: Eine vorherige Anmeldung ist beim Corona-Testzentrum Plus an der Hannoverschen Neustadt 52, das montags bis sonntags von 6 bis 18 Uhr öffnet, nicht erforderlich.

Testzentrum am Rewe-Markt: Die neue Einrichtung an der Marktstraße 7 öffnet montags bis sonnabends von 7 bis 20 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr. Die Termine können online vereinbart werden, aber auch ohne Anmeldung wird getestet. An Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester öffnet das Schnelltestzentrum von 7 bis 14 Uhr, am zweiten Weihnachtsfeiertag von 10 bis 15 Uhr.

Corona-Teststelle bei der CDU: In der Geschäftsstelle der Partei, Marktstraße 5, bietet die MAK-Teststelle aus Burgwedel montags bis sonntags von 16 bis 19 Uhr einen Test auf das Coronavirus an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. An Heiligabend wird von 9 bis 12 Uhr getestet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen schließt die Teststelle.

Corona-Test Burgdorf: Die Teststelle an der Uetzer Straße 35 – direkt am Kreisel gelegen – öffnet montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 17 Uhr. Während der Weihnachtsfeiertage, Silvester und Neujahr besteht jeweils von 8 bis 16 Uhr eine Testmöglichkeit. Für einen Abstrich ist eine Anmeldung online unter coronatest-burgdorf.de möglich.

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Sollten Sie ein Testzentrum öffnen, melden Sie die Information gern per E-Mail an burgdorf@haz.de Vielen Dank!

Von Antje Bismark und Joachim Dege