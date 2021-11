Burgdorf

Ob bei Erst- oder Boosterimpfung: In den Praxen der Burgdorfer Ärzte erhalten die Patienten fast ausschließlich eine Impfung mit Biontech. „Eine Debatte über andere Impfstoffe ist fast erloschen, weil sie kaum noch eingesetzt werden“, sagt Dr. Günter Wüsten. Seinen Angaben zufolge läuft die Impfkampagne – auch bei der Grippeschutzimpfung – bei ihm und vielen Kolleginnen und Kollegen auf vollen Touren.

Das bestätigt auch Kathleen Grote, die mit ihrem Team in der Praxis sowie in Alten- und Pflegeheimen impft. Die aktuelle Debatte über längere Wartezeiten kann die Medizinerin nicht nachvollziehen: „Wer sich bei uns meldet, bekommt einen Termin und zeitnah die Impfung gegen das Coronavirus.“ Allerdings gebe es – im Unterschied zur Grippeschutzimpfung – deutlich mehr Bürokratie, die es zu beachten gelte. Und: Mindestens sechs Patienten müssten sich für die Impfung melden, damit keine Dosis verschwendet werden müsse. Generell aber könne sie sagen: „Wir sind Impf-Profis und kennen alles auswendig.“ Übereinstimmend weisen die Ärzte darauf hin, dass sie 14 Tage im Voraus den Impfstoff bestellen müssen – auch deshalb sei die Terminvereinbarung notwendig.

Hier finden Sie eine Übersicht der Mediziner:

Diese Praxen impfen in Burgdorf

Praxis Dr. Wüsten, Minnenstraße 6: Patienten sollten sich telefonisch unter (05136) 2728 oder in der Sprechstunde anmelden, dann erhalten sie einen Termin für die Impfung.

Praxis Dr. Dettmer, Rubensplatz 3: Der Mediziner bietet alle drei Impfungen gegen das Coronavirus nach Voranmeldung unter Telefon (05136) 5858 an. Für die Grippeschutzimpfung entfällt die Terminvereinbarung.

Praxis Dr. Hans-Jürgen Seiler, Schlossstraße 5: Von Dienstag bis Freitag gibt es eine Coronavirus-Impfung nach telefonischer Anmeldung unter der Telefonnummer (05136) 85031. Gegen Grippe impft der Mediziner täglich.

Gemeinschaftspraxis Elke Asmuth/Dr. Mirko Smolny, Schützenweg 1a: „Bei uns besteht die Möglichkeit für eine Corona-, eine Grippeschutz- und für alle anderen Impfungen“, sagt Smolny. Patienten sollten unter Telefon (05136) 84144 einen Termin vereinbaren.

Gemeinschaftspraxis Dr. Juliane Bortfeldt und Kathleen Grote, Am Försterberg 15: Nach telefonischer Voranmeldung unter (05136) 4221 impft die Praxis immer dienstags, donnerstags und freitags gegen das Coronavirus. Grippeschutzimpfungen sind täglich möglich.

Praxis Kristina Rehwagen-Hartmann, Norderneystraße 1: Nach einer Terminabsprache unter Telefon (05136) 9730878 erhalten Patienten die Erst- und die Boosterimpfung gegen Corona sowie die Grippeschutzimpfung.

Gemeinschaftspraxis Jens Liebe und Dr. Volker Grosse, Minnenstraße 6: Patienten, die eine Corona- oder Booster- oder Grippeschutzimpfung erhalten möchten, melden sich unter Telefon (05136) 2163 an.

Praxis Dr. Christoph Morich, Gartenstraße 22: Gegen Grippe gibt es an jedem Werktag die Impfung, bei Corona- und Booster-Impfungen gibt es – je nach Nachfrage – an einem bis zwei Tagen in der Woche die Möglichkeit. Für die Terminabsprache ist die Praxis unter Telefon (05136) 892323 zu erreichen.

Medizinisches Versorgungszentrum, Norderneystraße 1: Die Patienten erhalten die Corona-Erst- und Zweit- sowie die Booster-Impfung nach telefonischer Anmeldung unter (05136) 88833141. Zudem gibt es die Grippeschutzimpfung.

Diese Praxen impfen in Uetze

Praxis am Hindenburgplatz, Kaiserstraße 3: Das Ärzte-Team impft täglich gegen das Coronavirus und die Influenza – Boosterimpfungen eingeschlossen. Dafür melden sich Patienten unter Telefon (05173) 240808 an.

Praxis Dr. Melanie Benecke, Alte Dorfstraße 43 in Dollbergen: Die Grippeschutzimpfung gibt es nach Anmeldung unter Telefon (05177) 520 an jedem Werktag, die Impfungen mit Biontech gegen das Coronavirus aktuell am Dienstagnachmittag. Sollte die Nachfrage ansteigen, richtet die Praxis weitere Termine ein.

Praxis Dr. Petra Rach, Burgdorfer Straße 10: Die Praxis bietet von Dienstag bis Freitag eine Corona-Impfung, auch die dritte Impfung, an. Dafür ist eine Anmeldung unter Telefon (05173) 240094 erforderlich. Alle anderen Impfungen sind an allen Tagen möglich.

Diese Praxis impft in Sievershausen

Hausarztpraxis Dr. Claus Sauer und Dr. Birte Eichler, Berliner Straße 4, Sievershausen: An jedem Mittwochvormittag impft die Praxis gegen das Coronavirus, inklusive der Boosterimpfung. Eine Grippeschutzimpfung ist täglich möglich. Unter Telefon (05175) 5719 sollten Patienten einen Termin vereinbaren.

Diese Übersicht wird aktualisiert.

Von Antje Bismark