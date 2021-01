Burgdorf

Auf die Matte, fertig, los – so heißt es seit Montag für zehn Wochen bei der TSV. Zum ersten Mal organisiert der Verein einen Onlinekurs für die Teilnehmer der beiden Yoga-Gruppen am Montag und Mittwoch. Eine erste Idee, entwickelt Ende des vergangenen Jahres, haben Heidi Ludwig aus der Geschäftsstelle der TSV und Yoga-Lehrerin Gisa Lawal nun innerhalb weniger Tage realisiert. „Ein wenig aufgeregt war ich vor der ersten Stunde schon“, sagt Lawal. „Denn es ist eine neue Erfahrung für alle.“ Doch die Herausforderung gelang auf beiden Seiten, sowohl im TSV-Turmraum als auch in den heimischen Wohnzimmern funktionierte die Übertragung.

„Da zeigt sich doch, dass inzwischen viele Teilnehmer die Videokonferenzen kennen“, sagt Lawal. Elf Yogi haben sich ihrer Aussage nach bereits angemeldet, weitere können sich noch anmelden, wie Ludwig hinzufügt. Die Yoga-Lehrerin verweist dabei auch die Vorteile, die das Onlinetraining mit sich bringe. „Jeder braucht nur eine Matte, die er zu Hause ausrollt und dann kann es ja losgehen.“ Die Chance aufs Mitmachen bekämen somit auch Eltern, die ihre Kinder betreuen, sowie Interessierte, die vielleicht in einer Ortschaft wohnen und sich abends nicht mehr auf den Weg machen wollen. „Ich kann mir vorstellen, dass sich das Format vielleicht dauerhaft etabliert, zumal die Technik ja jetzt steht und funktioniert“, sagt sie.

Yoga-Haltungen ohne Verletzungsgefahr

Für ihre Trainingseinheiten setze sie vor allem auf jene Übungen, die Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen absolvieren können und die eine geringe Verletzungsgefahr bergen. Denn in der Gruppe seien beispielsweise auch zwei neue Mitglieder, deren Haltungen sie nicht so genau korrigieren könne wie in einer regulären Stunde. Immer wieder nutzte Lawal am Montag die Einheit, um beispielsweise bei gedrehten Elementen die richtige Ausführung zu erklären, bei Dehnungen die besonderen Muskelgruppen zu erläutern und bei Balanceübungen unterschiedlich schwere Varianten anzubieten.

„Auch das ist ja ein Vorteil des häuslichen Trainings, das niemand sich unter Druck setzt und schaut, wie es der Nachbar macht“, sagt sie.

Noch gibt es freie Plätze, für die sich Interessierte anmelden können. Ludwig nimmt diese Anfragen – auch für weitere Onlinekurse – per E-Mail an kontakt@tsv-burgdorf.de entgegen. Die Teilnahme kostet für TSV-Mitglieder 45 Euro, alle anderen zahlen 75 Euro. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Weblink, über den sie sich unkompliziert mit dem Laptop, Computer oder Smartphone einwählen können. Sie können anschließend selbst entscheiden, ob sie die Kamera während des Trainings eingeschaltet lassen oder ausschalten. „Wir halten die technischen Hürden so gering wie möglich“, sagt Ludwig.

Von Antje Bismark