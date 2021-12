Burgdorf

Ein fehlendes Hygienekonzept im Friseursalon, kein Nachweis über einen Test, eine Impfung oder Genesung im Restaurant, eine unzureichende Maske bei der Kosmetik, Verst0ß gegen die 3G-Regel im Bus: Ganz unterschiedliche Verstöße ahnden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Burgdorf, zuständig für Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und die Wedemark, nach Kontrollen der vergangenen Tage. Diese sollen keine einmaligen Aktionen sein, kündigt Nils Becker, Leiter Einsatz bei der PI Burgdorf, an.

„Wir sehen eine dramatische Entwicklung der Werte bei Inzidenz und Hospitalisierung“, sagt er. Darauf reagiere die Polizei mit den unangekündigten Besuchen in Bars und Restaurants, bei Friseuren und Fitnessstudio-Betreibern, in Geschäften oder Bus und Bahn. „Aus dem Infektionsschutzgesetz, das wir sehr ernst nehmen, ergeben sich unterschiedliche Beschränkungen, deren Einhaltung wir kontrollieren – sonst haben sie ja keinen Sinn“, sagt der Polizist und fügt hinzu, die Maßnahmen hätten eine Berechtigung, sie müssten konsequent überwacht werden. Dabei gehe es nicht ums Gängeln, sondern darum, die Unternehmer und die Kunden gleichermaßen zu sensibilisieren.

Polizei und Kommunen arbeiten zusammen

Zum einen richteten die Polizistinnen und Polizisten die Präventionsaufgaben darauf aus, zum anderen hätten auch die Einsatzkräfte in den Streifenwagen einen Blick auf die Corona-Auflagen und die Einhaltung. „Werden sie beispielsweise zu einem Unfall gerufen und nehmen dabei einen Verstoß gegen die Maskenpflicht wahr, dann reagieren sie natürlich darauf“, sagt Becker, aber: „Im Moment liegt der Fokus eher auf den Betrieben.“ Dabei gingen die Ermittler auch Hinweisen nach, die Kunden oder Nachbarn meldeten. „Oft handelt es sich dabei um Verstöße gegen Hygieneauflagen, wobei wir keine Flut an Hinweisen erhalten“, sagt der Beamte. Bei all dem arbeite die Polizei eng mit der Verwaltung der acht Kommunen zusammen: „Bei der vorübergehenden Schließung des Friseursalons in Uetze hat das gemeinschaftliche Vorgehen sehr gut funktioniert“, nennt Becker ein Beispiel.

Kein Test, keine Maske, keine Datenerhebung: Polizei kontrolliert am Sonnabend Insgesamt 20 Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit haben Polizeibeamte am Sonnabend zwischen 17 und 24 Uhr eingeleitet: Sie kontrollierten nach Aussage einer Sprecherin in dieser Zeit in Burgdorf und den Ortsteilen unter anderem Friseure, einen Kiosk, Spielotheken, Restaurants und den Weihnachtsmarkt und überprüften, ob Angestellte und Kunden die Corona-Regeln nach dem Infektionsschutzgesetz einhalten. „Bei den Kontrollen wurden 92 Personen überprüft“, sagte die Sprecherin. Ihren Angaben zufolge verstießen 20 Frauen und Männer gegen aktuelle Regelungen, weil sie die Maskenpflicht nicht einhielten, Daten für die Registrierung nicht erhoben hatten oder das Hygienekonzept noch Mängel enthielt. In sieben Fällen fehlt der aktuelle Testnachweis.

Polizei sieht sich in der Rolle des Aufklärers

Und auch wenn die Verstöße eher im Blickpunkt der Öffentlichkeit stünden, so könne er nach den wiederholten Kontrollen sagen, dass die Maßnahmen gegen Corona-Infektionen in vielen Bereichen akzeptiert und umgesetzt würden. „Wir sind nicht fassungslos über Zustände in Unternehmen, sondern sehen vielmehr kleinere Verstöße“, sagt der Leiter Einsatz. Er spricht von einer hohen Akzeptanz der Kontrollen, insbesondere bei den Betrieben, die die Auflagen sehr gut abarbeiteten: „Sie fühlen sich nicht von uns überwacht, sondern sind eher dankbar, dass das mal jemand kontrolliert“, berichtet er aus Gesprächen mit den Einsatzkräften und fügt hinzu, dass die Beamten zwar Diskussionen führten, körperliche Angriffe gegen sie – wie in Sachsen oder Thüringen – aber glücklicherweise nicht zu verzeichnen seien.

„Wir ahnden nicht gleich jeden Verstoß, sondern sehen uns in der Rolle derjenigen, die aufklären“, erläutert Becker. Dazu gehöre auch, Unsicherheiten bei der Bevölkerung auszuräumen und zu erklären, dass die Polizei die Kontrollen nicht zum Selbstzweck, sondern für die Menschen, ihre Sicherheit und Gesundheit durchführe. Deshalb sehe die Polizei das Thema als aktuellen Schwerpunkt und priorisiere die Polizeikräfte auch danach. „Dabei sehen wir zu, dass wir flächendecken und kontinuierlich das Personal einsetzen“, sagt Becker.

Von Antje Bismark