Coronavirus: Das ändert sich jetzt alles in Burgdorf

Burgdorf

Noch gibt es keine bestätigte Corona-Infektion im Stadtgebiet – Stand Montagmittag. Doch das sich immer weiter ausbreitende Virus hat bereits Auswirkungen auf das öffentliche Leben in Burgdorf. Ein Überblick:

Welche Veranstaltungen fallen aus oder werden verschoben?

In der Stadt gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die abgesagt wurden – entweder fallen sie ersatzlos aus oder die Organisatoren suchen für einen deutlich späteren Zeitpunkt einen Ausweichtermin. Eine aktuelle Übersicht finden Sie online unter haz.de/ burgdorf oder neuepresse.de/ burgdorf

In Burgdorf gibt es noch keine bestätigte Infektion. Arbeitet trotzdem schon ein Krisenstab?

Ja, dieser tagt seit Montag, 9. März, mindestens einmal am Tag. Dem Krisenstab gehören der Bürgermeister, die Stadträte und Mitarbeitende aus den Abteilungen Personal, Zentrale Dienste und Ordnung an. Das Gremium entscheidet nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith anhand der aktuellen Lage, welche Maßnahmen die Verwaltung zum Schutz der Bürger ergreifen muss: Schließung von Bad und Bücherei, keine politischen Sitzungen beispielsweise.

Bleibt das Rathaus geöffnet?

Ab Dienstag, 17. März, gilt, dass die Burgdorfer nur noch in unaufschiebbaren Angelegenheiten und nur mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung die Mitarbeiter in den Rathäusern erreichen. Unter www. burgdorf.de können Betroffene die Telefonnummer ihrer Ansprechpartner herausfinden. Eine telefonische Weiterleitung ist nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith auch über die zentrale Rufnummer (05136) 8980 möglich. „Auch zur Einsichtnahme von ausgelegten Bebauungsplänen sowie zur Abgabe von Unterlagen von Ausschreibungen müssen vorab Termine vereinbart werden“, teilt Veith mit. Kraftfahrzeugangelegenheiten werden nur noch für Burgdorfer bearbeitet.

Wie ist die Situation bei der Feuerwehr?

Ab sofort gibt es weder Übungs- noch Ausbildungsdienste bei den Ortsfeuerwehren, auch Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehren, des Historischen Löschzuges und der Musikzüge fallen aus, wie Stadtsprecherin Alexandra Veith mitteilt. Damit will die Stadt verhindern, dass sich zu viele Mitglieder einer Ortsfeuerwehr infizieren und diese dann nicht mehr einsatzbereit ist.

Wie tagen die politischen Gremien?

Im Moment gar nicht. Die Stadtverwaltung hat bis einschließlich Freitag, 20. März, alle politischen Sitzungen abgesagt.

Findet der Unterricht an der Musikschule statt?

Auf Empfehlung des Landesverbands der niedersächsischen Musikschulen stellt die Musikschule Ostkreis Hannover ab Montag, 16. März, bis zum Beginn der Osterferien am 30. März den Unterrichtsbetrieb ein. Auch alle Veranstaltungen der interkommunale Musikschule in diesem Zeitraum seien abgesagt, teilt Direktorin Nana Zeh mit.

Und was ist mit der Volkshochschule?

Bis einschließlich 18. April setzt die Volkshochschule den Unterricht aus, wie Leiterin Elke Vaihinger mitteilt. Ihren Angaben zufolge entfallen alle Kurse und Veranstaltungen, das gilt auch für Bildungsurlaube sowie Integrations- und Deutschkurse.

Können Kinder und Jugendliche die städtischen Einrichtungen besuchen?

Nein, das JohnnyB., Südstadtbistro, FaN Haus Otze und Haus der Jugend Ramlingen/Ehlershausen sind ab sofort bis einschließlich Freitag, 18. April, geschlossen. Auch die Ferienpassangebote der städtischen Jugendpflege für die Osterzeit sind abgesagt. Telefonisch stehen die Einrichtungen zu den gewohnten Zeiten zu Verfügung.

Wie öffnet das Hallenfreibad?

Das Hallenfreibad am Nassen Berg stellt den Betrieb vorläufig ein. Das Bad bleib voraussichtlich bis zum 29. März geschlossen, teilen die Wirtschaftsbetriebe Burgdorf, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt Burgdorf, und Betriebsleiter Ralf Beer mit.

Wie ist die Bücherei erreichbar?

Mit sofortiger Wirkung schließt die Stadtbücherei an der Sorgenser Straße bis einschließlich Sonnabend, 18. April. Die Rückgabefrist von Büchern und Leihmedien verlängert sich nach Aussage von Stadtsprecher Sebastian Kattler automatisch um vier Wochen. Sollten in dieser Zeit Mahngebühren anfallen, dann erhebt die Stadt diese nicht.

Wie öffnet das Kino?

Ab sofort stellt die Neue Schauburg nach Aussage von Kinobetreiber Christian Lindemann die Vorführungen ein. Auch das Andere Kino in Lehrte zeigt keine Filme mehr.

Gibt es Einschränkungen beim Wochenmarkt?

Nein, der Wochenmarkt auf dem Schützenplatz öffnet mittwochs und sonnabends von 8 bis 13 Uhr. Dort berichten Händler, dass Bioprodukte besonders gefragt sind.

Wie sieht es bei den Stadtwerken Burgdorf aus?

Das Kundencenter der Stadtwerke Burgdorf und das Vertriebsbüro schließen zunächst einmal bis einschließlich 27. März. Kunden erreichen die Mitarbeiter unter Telefon (05136) 97140, per E-Mail an info@stadtwerke-burgdorf.de und an www.stadtwerke-burgdorf.de.

Wie reagieren die evangelisch-lutherischen Kirchen?

Nach Aussage von Superintendentin Sabine Preuschoff schließt sich der Kirchenkreis Burgdorf den aktuellen Handlungsempfehlungen der Landeskirche an und empfiehlt den Gemeinden dieses Vorgehen: Gottesdienste und Seelsorge finden weiterhin statt, alle andere Veranstaltungen werden abgesagt. Zudem können Konfirmationen nicht in der üblichen Form gefeiert werden, weil dabei zu viele Menschen zusammenkommen. Die Gemeinden wollen über Alternativen mit den Konfirmanden und ihren Familien sprechen.

Was ist mit den katholischen Kirchen und Gottesdiensten?

Pfarrer Martin Karras weist darauf hin, dass bis auf Weiteres die Gottesdienste in den Kirchen St. Nikolaus Burgdorf, St. Matthias Uetze und St. Barbara Hänigsen ausfallen. Die Pfarrkirche St. Nikolaus und die Filialkirche St. Matthias bleiben für das persönliche Gebet weiterhin ganztägig geöffnet. Geschlossen bleiben bis auf Weiteres das Pfarrheim St. Nikolaus und St. Matthias, das Pfarrbüro ist nur per Telefon und E-Mail erreichbar.

Wie wirkt sich die Infektionswelle auf den Ambulanten Hospizdienst aus?

Bis Ende April sagt Koordinatorin Manuela Fenske-Mouanga alle Termine ab: Dazu gehören der offene Treff, das Trauercafé und die offene Sprechstunden. Sie beantwortet alle Anfragen unter Telefon (05136) 897311 sowie per E-Mail an hospizdienst. burgdorf@evlka.de.

Gibt es weitere Schließungen in Beratungsstellen?

Ja, die offene Sprechstunde der Familien- und Erziehungsberatungsstelle in Burgdorf (montags von 9 bis 10 Uhr und dienstags von 17 bis 18 Uhr) und in Lehrte (donnerstags von 10 bis 11 Uhr) entfällt vorerst. Auch der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land setzt die Beratung bis einschließlich Dienstag, 14. April, aus. Das Team ist erreichbar unter Telefon (0511) 70020116/17.

Öffnet das Jobcenter der Region?

Das Jobcenter Region Hannover sagt alle Beratungstermine bis einschließlich 17. April 2020 ab. Wer eine Einladung zum Beratungsgespräch in diesem Zeitraum erhalten hat, wird gebeten, nicht im Jobcenter vorzusprechen. Eine Absage ist nicht erforderlich. Leistungskürzungen sind nicht zu befürchten. Aufgrund vieler Anrufe ist es für den Mitarbeitern derzeit nicht möglich, alle Termine unmittelbar abzusagen. Die Behörde meldet sich bei allen Betroffenen, sobald die Situation es erlaubt. Bei dringendem Beratungsbedarf und bei finanziellen Notlagen sollten sich Betroffene telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten stehen auf der Internetseite.

Und was ist mit dem Finanzamt Burgdorf?

Das Finanzamt ist ab Montag, 16. März, vorsorglich bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Nach vorheriger telefonischer Terminabsprache können in begründeten Einzelfällen weiterhin persönliche Rücksprachen erfolgen. Die Behörde empfiehlt für Einsprüche, Anträge auf Fristverlängerung oder Anpassung von Vorauszahlung, Adressänderungen oder Änderung der Bankverbindung das Elster-Verfahren. Selbstverständlich können Burgdorfer auch weiterhin per Telefon, Telefax oder Post Kontakt aufnehmen.

Welche Einschränkungen gelten für das Amtsgericht Burgdorf?

Das Amtsgericht Burgdorf fordert Besucher auf zu prüfen, ob sie tatsächlich das Gericht aufsuchen müssen oder sie ihre Angelegenheit auch per Brief, Telefon, E-Mail oder Fax erledigen können. Alle Zivil- und Strafverfahren sind vorerst abgesagt, wie Amtsgerichtsdirektor Andreas Henze mitteilt.

Wie wirkt sich die Situation auf die Burgdorfer Tafel aus?

Bereits seit Sonnabend, 14. März, ist die Ausgabestelle in der Pauluskirche aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ersatzlos ausgefallen. Wann die Tafel wieder die etwa 110 Berechtigten mit Lebensmitteln versorgen kann, vermag der Vorsitzende Thomas Wortmann noch nicht zu sagen.

Von Antje Bismark