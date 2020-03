Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in Burgdorf aus

Burgdorf

Wegen des Coronavirus sagen Veranstalter in Burgdorf wichtige Termine ab. Wir fassen die Absagen zusammen:

12. März: Feuerwehrausschuss fällt aus

Mit sofortiger Wirkung sagt die Verwaltung alle politischen Sitzungen ab. Als erstes Gremium ist der Feuerwehrausschuss davon betroffen. Die Beratung im Feuerwehrgerätehaus Otze entfällt. Die Drucksachen aus diesem Gremium werden nicht-öffentlich im Verwaltungsausschuss oder im Rat entschieden.

13. März: Förderverein tagt nicht

Die Jahresversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Dachtmissen fällt nach der Verfügung der Stadt aus.

14. März: Kein Richtfest am TSV-Heim

Die Fußballer der TSV Burgdorf verzichten auf ein Richtfest an ihrem Anbau, sie haben in kleiner Runde das Ritual mit den Handwerkern vollzogen. „Wir feiern dann richtig im Sommer, wenn wir das Gebäude beziehen“, kündigt Walter Eckhoff vom Vorstand an.

15. März: Akteure verschieben die Matthäus-Passion

Die St.-Pankratius-Gemeinde muss die seit Monaten vorbereitete Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach absagen. Karten für die Aufführung der Passion können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. Die Entscheidung, ob und wie die Aufführung der Passion nachgeholt werden kann, will die Kirchengemeinde vom weiteren Verlauf der Corona-Krise abhängig machen. Die St.-Pankratius-Gemeinde entspricht mit ihrer Entscheidung den am Donnerstag von der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers ausgesprochenen Handlungsempfehlungen bei weiterer Ausbreitung des Coronavirus

16. März: Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau entfällt

Der Ausschuss für Umwelt, Stadt und Bau tagt nicht. Die Drucksachen aus diesem Gremium werden nicht-öffentlich im Verwaltungsausschuss oder im Rat entschieden.

18. März: Mitgliederversammlung verschiebt sich

Die für diesen Mittwoch geplante Mitgliederversammlung des Fördervereins zur Erneuerung und Erhaltung der St.-Pankratius-Kirche verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt. Dies teilt Schriftführerin Marie-Luise Behm mit.

19. März: Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr

Die Stadt sagt die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr ab. Die Drucksachen aus diesem Gremium werden nicht-öffentlich im Verwaltungsausschuss oder im Rat entschieden.

Auch Ihr Verein oder Ihre Institution sagt eine Veranstaltung ab oder verschiebt den Termin? Dann schreiben Sie eine E-Mail an burgdorf@haz.de. Die Redaktion aktualisiert die Liste fortlaufend.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark und Manuel Behrens