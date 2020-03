Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in Burgdorf aus (19.03.2020)

Burgdorf

Wegen des Coronavirus sagen Veranstalter in Burgdorf wichtige Termine ab. Nach Darstellung der Stadt Burgdorf liege es in der Verantwortung der Veranstalter, eine Risikoabwägung vorzunehmen, und gegebenenfalls in der Verantwortung der Region Hannover, Veranstaltungen zu untersagen, sollte das Risiko auch bei kleineren Veranstaltungen als zu hoch erachtet werden. Wir fassen die Absagen zusammen:

19. März: Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr

Die Stadt sagt die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr ab. Die Drucksachen aus diesem Gremium werden nicht-öffentlich im Verwaltungsausschuss oder im Rat entschieden.

19. März: Kegler verschieben ihre Sitzung

Auf einen neuen Termin verschiebt der Verein Burgdorfer Kegler seine Jahresversammlung vom 19. März. Diesen gibt der Verein später bekannt.

20. März: TSV-Fußballer tagen später

Die TSV-Fußballer sagen ihre Mitgliederversammlung am 20. März ab, die Sitzung werde anberaumt, sobald sich die Lage beruhigt habe, teilt Dirk Bierkamp für den Verein mit.

20. März: Tennis-Club Grün-Gelb setzt Veranstaltungen aus

Die Mitglieder des Tennis-Clubs Grün-Gelb kommen am 20. März nicht zu ihrer Jahresversammlungen zusammen. Zugleich sagt Sprecher Dennis Lohrfink auch das Schnuppertennis für Ferienkinder vom 30. März bis 1. April sowie jedes Kinder- und Jugendtraining bis einschließlich 14. April ab.

21. März: Nabu sagt zwei Termine ab

Der Naturschutzbund für Burgdorf, Lehrte und Uetze sagt das Frühlingsfest am 21. März auf Gut Adolphshof ab. Auf Januar 2021 verschiebt sich ein Vortrag vom 26. März über den Vogelschutz auf Zypern.

23. März: Selbsthilfegruppe fällt bis auf weiteres aus

Bis auf weiteres kommt die Selbsthilfegruppe für Alkohol- und Tablettenabhängige nicht mehr zusammen, die sich montags im AOK-Gebäude an der Heinrichstraße trifft.

24. März: Stillberaterin ist nur per E-Mail erreichbar

Die für den 24. März geplante Stillgruppe im Frauen- und Mütterzentrum fällt aus. Für Notfälle ist Stillberaterin Ursula Eikenberg per E-Mail ursula@fam-eikenberg.de erreichbar.

25. März: Lesekreis des Seniorenrates fällt aus

Karen Lüders teilt jetzt, dass der Termin des Lesekreises am 25. März ersatzlos gestrichen wird.

27. März: AWO sagt Mitgliederversammlung ab

Der Ortsverein Burgdorf der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) hat zum Schutz der eigenen Mitglieder die im Paulus-Kirchenzentrum am Berliner Ring für Freitag, 27. März, 15.39 Uhr, geplante Jahresversammlung abgesagt.

27. März: Talente-Tauschring BUTT pausiert

Der Mitgliedertreff des Burgdorfer Talente-Tauschrings (BUTT) am Freitag, 27. März, im Frauen- und Mütterzentrum entfällt wegen der Corona-Epidemie ersatzlos. Ob der Frühjahrsmarkt im April stattfindet, ist nach derzeitigem Stand zweifelhaft.

27. März: SV Hertha Otze sagt Jahresversammlung ab

Die Mitgliederversammlung des SV Hertha Otze am Freitag, 27. März, entfällt, wie Sprecherin Petra Jung mitteilt.

28.03.: Jägerschaft verschiebt ihre Mitgliederversammlung

Die Jägerschaft Burgdorf verschiebt ihre Jahresversammlung, die für den 28. März geplant war. Dies teilt Presseobmann Oliver Brandt jetzt mit. Seinen Angaben zufolge kommen die Jäger – bis zu 300 – aus dem Altkreis zusammen, wenn das Gesundheitsamt eine Entwarnung gibt. Die Ehrung verdienter Mitglieder wird nach Beschluss des Vorstandes vom Termin der Jahreshauptversammlung entkoppelt und findet im kleineren Kreis ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt statt.

4. und 5. April: Ostermarkt entfällt ersatzlos

Ersatzlos entfällt der Ostermarkt am 4. und 5. April im StadtHaus Burgdorf. Dies teilen jetzt die Veranstalter mit und bitten um Verständnis.

11. April: Osterfeuer in Sorgensen bleibt aus

In Sorgensen gibt es in diesem Jahr kein Osterfeuer. Die Schützengesellschaft, die es am Ostersonnabend,11. April, 19 Uhr, hat entzünden wollen, entschied sich wegen der Corona-Krise zur Absage.

11. April: Osterfeuer in Hülptingsen abgesagt

Ortsbrandmeister Kenneth Brockmann hat das geplante Osterfeuer der Ortsfeuerwehr Hülptingsen am Feuerwehrhaus wegen der Cornavirus-Pandemie abgesagt.

18. April: Sozialverband verschiebt Versammlung

Der Ortsverband Burgdorf im Sozialverband Deutschland hat seine Mitgliederversammlung mit Wahlen, die für Sonnabend, 18. April, geplant war, auf den 18. Juli zu verschoben. Weiter entfallen auch die monatlichen Informationsveranstaltungen in der städtischen Seniorenbegegnungsstätte Aktiv-Treff, teilt der Sozialverband mit.

19. April: Kein Flohmarkt auf dem Schützenplatz

Der CDU-Wohltätigkeitsflohmarkt auf dem Schützenplatz am Sonntag, 19. April fällt aus. Das teilt jetzt Ralf Wiener vom Organisationsteam mit.

Ab sofort: Werkstätten und Einrichtungen der Lebenshilfe öffnen nicht

Seit Mittwoch liegt eine fachaufsichtliche Weisung des Landes Niedersachsen vor, dass teilstationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung bis einschließlich 18. April zu schließen sind – eine Verlängerung ist nach Aussage von Sprecherin Ulrike Treptow möglich. Damit öffnen folgende Einrichtungen nicht mehr: die Werkstätten, die Berufsbildungsbereiche, die Tagesförderstätten und die Tagesstätten in Burgdorf, Peine und Edemissen nicht mehr.

Ab sofort: Der DB-ServiceStore am Bahnhof schließt

Die Corona-Krise sorgt dafür, dass der ServiceStore der Deutschen Bahn am Bahnhof in Burgdorf ab sofort schließen muss, wie Pächter Ahmet Kuyucu bekanntgibt. Eine Mitarbeiterin sei längerfristig erkrankt, ein anderer Mitarbeiter aus einem Corona-Krisengebiet heimgekehrt, sodass er in Quarantäne müsse.

Ab sofort: Keine Kurse mehr im Mehrgenerationenhaus

Seit Dienstagabend bietet das Mehrgenerationenhaus nach Auskunft von Koordinatorin Ursula Wieker keine Integrationskurse mehr an. Zuvor hatte die Einrichtung bereits die Deutschkurse gestoppt und den Moonlightbasar abgesagt. „Für Hochschwangere organisieren wir aktuell eine Vergabe von Babyerstausstattung“ teilt Wieker mit. Die Einrichtung ist unter Telefon (05136) 8781118 und per E-Mail info@bmgh.de erreichbar. Unabhängig davon gehe die Beratung weiter, die Mitarbeiter haben mit Möbeln entsprechende Distanzbereiche geschaffen.

Ab sofort: Kinderschutzbund stellt Angebote ein

Bis auf weiteres stellt der Kinderschutzbund Burgdorf seine Angebote, darunter auch den Kleiderladen, ab sofort ein. Geschlossen werde zudem das Büro und die Anlaufstelle an der Hannoverschen Neustadt 39, teilt Alexandra Stasiak mit. Das Team ist weiter telefonisch unter (05136) 2131 oder per Mail kinderschutzbund-burgdorf@t-online.de zu erreichen. In besonderen Notfällen sollten Burgdorfer einen Termin vereinbaren, indem sie die Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Die Mitarbeiter melden sich dann zurück.

Ab sofort: DRK Aktiv-Treff öffnet bis 30. April nicht

Das DRK schließt seine Begegnungsstätte DRK Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße 1B vorerst bis zum 30. April. Ausgenommen von der Schließung ist das Blutspenden, welches regelmäßig immer am zweiten Mittwoch im Monat in den dortigen Räumen stattfindet.

Ab sofort: Wertstoffhof und Deponie sind geschlossen

Der Wertstoffhof und die Deponie an der Steinwedeler Straße schließen ab Dienstag, 17. März, für private Anlieferer, die der Abfallentsorger (Aha) mitteilt. Ausgenommen sind gewerbliche Anlieferer, die ihre Materialien zur Deponie bringen. Diese Regelung gilt bis auf Weiteres.

Ab sofort: Stadt schließt alle Kindergärten

Die Stadt Burgdorf hat allen Kindertageseinrichtungen und erlaubnispflichtigen Kindertagespflegestellen den Betrieb untersagt, und zwar bis zum 18. April. Ausgenommen davon ist eine Notbetreuung in kleinen Gruppen.

Ab sofort: Musikschule Ostkreis stellt Unterricht ein

Auf Empfehlung des Landesverbands der niedersächsischen Musikschulen, stellt die Musikschule Ostkreis Hannover ab Montag, 16. März, bis zum Beginn der Osterferien am 30. März den Unterrichtsbetrieb ein. Auch alle Veranstaltungen der interkommunalen Musikschule in diesem Zeitraum seien abgesagt, teilt die Direktorin Nana Zeh mit.

Ab sofort: Stadt schließt Hallenfreibad am Nassen Berg

Das Hallenfreibad am Nassen Berg stellt den Betrieb vorläufig ein. Das Bad bleib voraussichtlich bis zum 29. März zu, teilen die Wirtschaftsbetriebe Burgdorf, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt Burgdorf, und Betriebsleiter Ralf Beer mit.

Ab sofort: Jobcenter rät von Besuch ab

Das Jobcenter Region Hannover am Wundramweg 7 bittet darum, nur in dringenden finanziellen Notfällen persönlich ins Jobcenter zu kommen. Alle übrigen Angelegenheiten sollen telefonisch oder per E-Mail geklärt werden. Alle Infos dazu finden sich auf der Internetseite des Jobcenters, das erreichbar ist unter Telefon (05136) 8997316.

Ab sofort: Tierheim für Öffentlichkeit geschlossen

Das Tierheim schließt seine Pforten für die Öffentlichkeit vorerst bis zum 22. März. Wer ein Tier findet, oder das Tierheim anderweitig dringend erreichen muss, soll unter Telefon (05136) 3545 auf den Anrufbeantworter sprechen, der mehrmals täglich abgehört werde, teilt die Einrichtung mit.

Ab sofort: Aktiv-Treff wappnet sich

Der Ortsverein Burgdorf im Deutschen Roten Kreuz ( DRK) bittet alle Besucher des von ihm betriebenen Aktiv-Treffs in der städtischen Begegnungsstätte an der Wilhelmstraße 1b, beim geringsten Anzeichen einer Erkältung, von Husten und Unwohlsein der Einrichtung fernzubleiben. Der Aktiv-Treff bleibe einschließlich Cafeteria-Betrieb montags, dienstags und donnerstags vorerst geöffnet. Alle größeren Veranstaltungen wie das Seniorenfrühstück, die DRK-Mitgliederversammlung am 4. April und der Tag der offenen Tür am 9. Mai sind derweil abgesagt.

Ab sofort: Schlaganfall-Beratung ausgesetzt

Der Schlaganfall Landesverband Niedersachsen setzt ab sofort die persönliche Beratung in den Räumen der Region Hannover an der Hannoverschen Neustadt 53 bis Ende April aus. Eine telefonische Erreichbarkeit ist gegeben, und zwar unter Telefon (05136) 82727.

Ab sofort: Hospizdienst sagt alle Veranstaltungen ab

Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung der Corona-Virusinfektion sagt der ambulante Hospizdienst des Diakonieverbands Hannover-Land ab sofort bis Ende April alle Veranstaltungen und Treffen sowie die offenen Sprechstunden zur Beratung ohne Anmeldung ab.

Ab sofort: Stadtwerke schließen Kundencenter

Das Kundencenter und das Vertriebsbüro der Stadtwerke Burgdorf bleiben wegen der Corona-Epidemie vorläufig bis einschließlich Freitag, 27. März, geschlossen. Das Unternehmen ist telefonisch unter der Rufnummer (05136) 97140 und per E-Mail an info@stadtwerke-burgdorf.de erreichbar.

Ab sofort: Kino Neue Schauburg macht zu

Das Kino Neue Schauburg zeigt von Montag an keine Filme mehr – vorläufig bis einschließlich 22. April. Kinobetreiber Christian Lindemann kommt damit einer erwarteten Anordnung zuvor.

Ab sofort: Gemeinden sagen Gottesdienste ab

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers hat ihren Gemeinden die Absage aller Gottesdienste, Andachten und Konzerte vorerst bis einschließlich 19. April empfohlen. Auch die anstehenden Konfirmationsfeiern sollen verschoben werden oder in alternativen Formen gefeiert werden. Auch die Katholische St.-Nikolaus-Gemeinde hat alle Veranstaltungen und Gottesdienste in Burgdorf, Uetze und Hänigsen abgesagt. Das Pfarrheim ist für den Publikumsverkehr geschlossen und nurmehr telefonisch erreichbar. Einzelheiten finden sich auf den jeweiligen Internetseiten der Gemeinden.

Ab sofort: Benefizz öffnet nicht mehr

Aufgrund der aktuellen Lage bleibt der Benefizz-Laden an der Hannoverschen Neustadt 8 bis einschließlich 31. März geschlossen.

Ab sofort: Schulanmeldungen verschieben sich

Infolge der Schulschließung ab Montag, 16. März, verschiebt sich nach Darstellung der Stadtverwaltung die Anmeldung in den Grundschulen. Davon betroffen sind Eltern, deren Kinder zwischen dem 2. Oktober 2014 und dem 1. Oktober 2015 geboren sind und nächstes Jahr schulpflichtig werden. Die Schulen geben zu gegebener Zeit neue Anmeldetermine bekannt.

Ab sofort: Bürger sollen Stadt nur noch anrufen

Die Stadt Burgdorf bittet alle Bürger, ab Montag, 16. März, ihre Anliegen telefonisch zu klären und nur in dringenden Fällen im Rathaus zu erscheinen. Die Telefonzentrale der Stadt ist unter Telefon (05136) 8980 erreichbar.

Ab sofort: Familien- und Erziehungsberatungsstelle setzt Sprechstunde aus

Die offene Sprechstunde (montags von 9 bis 10 Uhr und dienstags von 17 bis 19 Uhr) in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle entfällt vorerst ersatzlos.

Ab sofort: Termine beim Verein Bürger für Bürger entfallen

Alle Veranstaltungen des Vereins Bürger für Bürger finden nicht mehr statt: Das betrifft die Sprechstunde der Formularlotsen, das Reparatur-Café, das Handy-Projekt, das Kümmerer-Frühstück, die offene Näh-Sprechstunde und den Besuchsdienst auf vier Pfoten.

Ab sofort: Jugendtreffs schließen

Das JohnnyB., Südstadtbistro, FaN Haus Otze, Haus der Jugend Ramlingen/Ehlershausen sind ab sofort bis einschließlich Freitag, 18. April, geschlossen. Es finden in dieser Zeit keine offene Tür und keinerlei Veranstaltungen statt. Die Ferienpassangebote der städtischen Jugendpflege für die Osterzeit sind abgesagt. Telefonisch stehen die Einrichtungen zu den gewohnten Zeiten zu Verfügung.

Ab sofort: TSV-Turner stellen Sportbetrieb ein

Bis einschließlich Freitag, 18. April, stellen die Turner der TSV Burgdorf den Sportbetrieb ein. Das gilt für alle Übungsstunden, Kursangebote, das Funktionstraining und den Reha-Sport. Die Großveranstaltungen von der Turnabteilung in Burgdorf, wie die Kinder-Vereinsmeisterschaft, die Deutsche Meisterschaft im Faustball und die Bezirksmeisterschaft im Kunstturnen fallen ebenfalls aus. Die Geschäftsstelle ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet und unter Telefon (05136) 6311 zu erreichen. Für Fragen zu Schließungen gibt es zusätzlich von Montag, 16. März, bis Freitag, 20. März, eine Hotline unter Telefon (0176) 4330575.

Ab sofort: SPD setzt Sprechstunden aus

Die wöchentliche Sprechstunde, zu der die SPD Burgdorf immer sonnabends von 11 bis 12 Uhr ins Jürgen-Rodehorst-Haus einlädt, entfällt bis auf Weiteres. Interessierte erreichen die Partei per E-Mail info@spd-burgdorf.de

Ab sofort: Kein VVV-Computertreff bis 3. Mai

Der VVV-Computertreff fällt bis einschließlich 3. Mai aus.



