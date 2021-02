Hannover

Die Impfung der über 80-Jährigen hat begonnen, aber für ältere Menschen ist der Weg zum Impfzentrum oft mühsam. Viele von ihnen sind nicht mobil. Und wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, fahren sie häufig nur noch die seit Langem gewohnten Wege zum Einkaufen und zum Hausarzt. Und nicht jede Seniorin und nicht jeder Senior hat die Möglichkeit, sich von einem Verwandten ins Impfzentrum bringen und begleiten zu lassen.

„Der Staat kommt an seine Grenzen“

Um die älteren Menschen zu unterstützen, finden sich jetzt immer häufiger so genannte Impfpaten. Das sind zum Teil hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und auch Ehrenamtliche, die die Seniorinnen und Senioren auf dem Weg ins Impfzentrum begleiten. Im Hannover beispielsweise hatten die evangelische Kirche und die Diakonie in der vergangenen Woche die ersten Impfpaten vorgestellt. „Wir erleben gerade, dass es gut ist, wenn alle die Ärmel hochkrempeln, denn der Staat kommt an seine Grenzen“, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Für Menschen über 80 sei es eine hohe Hürde, sich an eine Impfhotline zu wenden, deren Nummer dann womöglich erst einmal besetzt sei.

Diese Impfpaten helfen Seniorinnen und Senioren In Hannover bieten evangelische Kirche und Diakonie gemeinsam einen Impfservice an. Auf Wunsch wird der Impftermin im Auftrag der Betroffenen mit der Telefon-Hotline des Landes vereinbart, die Senioreninnen und Senioren werden mit Kleinbussen ins Impfzentrum gebracht und dort auf Wunsch auch begleitet. Wer Hilfe braucht, kann sich unter der Telefonnummer (0511) 3687108 melden. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci und die SPD-Ortsvereine stellen Impfpaten. Sie bieten Hilfe unter (05 11) 38 87 28 80 an. In Burgdorf können sich Senioren beim Seniorenrat unter Telefon (0 51 36) 89 83 05 montags bis freitags um einen Impfpaten bitten, wenn sie über 80 Jahre alt sind und im Stadtgebiet Burgdorf wohnen. Auch das Freiwilligenzentrum Bürger für Bürger in Burgdorf hilft bei Impfterminen und auch bei der Anfahrt, telefonisch erreichbar montags bis donnerstags von 11 bis 14 Uhr unter Telefon (0 51 36) 8 01 82 01. In Laatzen vermittelt der dortige Seniorenbeirat Impfpaten, Telefon (05 11) 82 05 54 24. Das Impftelefon des Landes hat die Nummer (08 00) 9 98 86 65. Seit Freitag können sich Betroffene auch im Internet unter unter www.impfportal-niedersachsen.de auf eine Warteliste setzen lassen.

In Hannover unterstützen die Freiwilligen die Senioren sowohl dabei, einen Impftermin zu finden als auch durch Fahrdienste. Dafür stehen zehn Kleinbusse bereit, mit denen Einzelne oder Ehepaare chauffiert werden. Die alten Menschen werden auf Wunsch auch im Impfzentrum begleitet. Nach Angaben von Projektkoordinator Johannes Meyer haben sich bereits 40 Ehrenamtliche dafür gemeldet. Die Initiative beginnt zunächst im Stadtteil Ledeburg-Stöcken, soll dann aber auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden.

„Großer Zuspruch von Hilfswilligen“

„Wir haben bereits einen großen Zuspruch von hilfswilligen Ehrenamtlichen“, berichtet Meyer. Es hätten sich schon in den ersten Tagen 40 Fahrer gemeldet. Wie zum Beispiel Bernd Kühn, 52, als Taxifahrer in Kurzarbeit, der „die gute Sache der Impfpaten-Aktion unterstützen und etwas zu tun haben“ möchte. Für den 70-jährigen Wolfgang Hey ist jetzt die Zeit, „Solidarität zu zeigen und nicht nur auf die Politik zu schimpfen“. Marcus Olm fährt sonst für die Per Mertesacker Stiftung Kinder zur Schule, doch die beiden Bullis der Stiftung sind jetzt nicht im Einsatz, und Olm will mit seinem Kollegen dafür impfwillige Senioren transportieren.

„Das Projekt ist zeitlich nicht begrenzt und kann mehrere Monate durchgeführt werden“, sagte Diakon Meyer. Ein Organisationsteam kümmert sich um die Sicherstellung der Hygienevorschriften, sorgt für die Vermittlung der Fahrer und koordiniert die Einsätze der Impfpaten. In einem Bus soll jeweils nur eine Person oder ein Ehepaar transportiert werden. Unter der zentralen Telefonnummer (0511) 3687108 können sich sowohl die Senioren als auch interessierte ehrenamtliche Impfpaten melden.

Umfassender Service in Burgdorf

In Laatzen koordiniert der örtliche Seniorenbeirat die Arbeit der Impfpaten. Der Seniorenbeirat ist unter der Telefonnummer (05 11) 82 05 54 24 zu erreichen. Für Fragen und Hilfeersuchen zum Impfen können sich Betroffene dort auch unter (0511) 8205-4444 an die Mitarbeiter der Stadt Laatzen wenden.

Umfassender ist die Unterstützung beim Impfen für Senioren in Burgdorf. Dort kümmern sich gleich zwei Organisationen mit einem guten Serviceangebot. Betroffene können sie sich unter Telefon (0 51 36) 89 83 05 montags bis freitags von 14 bis 16 Uhr beim Seniorenrat melden, wenn sie über 80 Jahre alt sind und im Stadtgebiet Burgdorf wohnen. Danach meldet sich jemand als Impfpate bei den Betroffenen und bemüht sich um einen Termin oder einen Platz auf der Warteliste des Impfzentrums.

Unterstützung mit Impfpaten bietet den Senioren zudem das Freiwilligenzentrum Bürger für Bürger in Burgdorf. Wer Hilfe bei der Terminvergabe oder der Anfahrt benötigt, kann sich montags bis donnerstags von 11 bis 14 Uhr unter Telefon (0 51 36) 8 01 82 01 im Freiwilligenzentrum melden.

Das Impftelefon des Landes hat die Nummer (08 00) 9 98 86 65. Seit Freitag können sich Betroffene auch im Internet unter unter www.impfportal-niedersachsen.de auf eine Warteliste setzen lassen.

Von Antje Bismark, Johannes Dorndorf und Mathias Klein