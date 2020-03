Coronavirus: Tafel Burgdorf stellt sofort die Ausgabe ein

Burgdorf

Auf Lebensmittelspenden müssen die Kunden der Burgdorfer Tafel bis auf Weiteres verzichten: Die Ausgabestelle, die an jedem Sonnabend in der Paulus-Kirche öffnet, bleibt vorerst geschlossen. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt der Vorsitzende Thomas Wortmann. Sie sei am Donnerstagabend in einer Mitgliederversammlung gefallen, weil weder die ehrenamtlichen Helfer noch die Kunden beim Verteilen der Lebensmittel den geforderten Abstand von einem Meter hätten einhalten können.

Noch am Donnerstag im Laufe des Tages hatten die Burgdorfer eine Spende von der Tafel Langenhagen abgeholt: „Diese Lebensmittel sind nicht mehr allzu lange haltbar, deshalb werden wir sie der Tageswohnung spenden“, sagt Wortmann, nach dessen Angaben genau 75 aktive Helfer und 25 passive Mitglieder den Verein und die Ausgabestelle unterstützen. „Unsere Arbeit funktioniert normalerweise so, dass wir am Sonnabend die Spenden bei Händlern erhalten und dann gleich verteilen“, sagt der Burgdorfer. Deshalb halte sich der Lagerbestand in Grenzen – im Gegensatz zu anderen Tafeln.

Tafel Burgdorf versorgt wöchentlich bis zu 400 Menschen

Gut 110 Berechtigte bekämen Woche für Woche die Lebensmittel, zwischen 340 und 400 Menschen profitierten davon. Weil der Tafelvorstand und die Mitglieder um deren Not wissen, haben sie lange mit der Absage gerungen und diese nach Aussage Wortmanns letztlich in Zusammenarbeit mit dem städtischen Ordnungsamt getroffen. „Zwischen den Kunden einerseits und unseren Helfern andererseits, aber auch untereinander muss ein Mindestabstand bestehen, um das Infektionsrisiko zu senken“, sagt Wortmann. Aus seiner Sicht gilt diese Vorgabe umso mehr, weil die ehrenamtlichen Helfer mit ihrem Alter jenseits der 60 Jahren zu einer Risikogruppe gehören und damit einen besonderen Schutz benötigen. „Aber auch bei unseren Kunden ist mehr als die Hälfte älter als 60 Jahre, so dass beide Seiten gefährdet sind“, sagt der Tafel-Vorsitzende.

Ausgabestelle schließt mindestens zwei Wochen

Er berichtet von Überlegungen, die Ausgabe ins Freie zu verlegen, damit die Kunden ihre oft dringend benötigten Nahrungsmittel erhalten könnten. „Aber wir hätten dann den Eingang blockiert, und am Ende wären sich doch alle wieder zu nahe gekommen“, beschreibt er seine Sorgen. Nun gelte es, die Entwicklung abzuwarten. In frühestens zwei Wochen, so der Burgdorfer, kämen die Verantwortlichen erneut zusammen und eine neue Entscheidung zu treffen. „Wir arbeiten mit Dienstplänen, so dass wir innerhalb kurzer Zeit wieder mit der Ausgabe beginnen können“, sagt er.

Der Tafel-Vorstand setze dabei auf die gute Zusammenarbeit mit den Händlern, die dieses Mal sehr kurzfristig informiert worden seien. „Wir hoffen, dass sie auch dann wieder flexibel reagieren und uns unterstützen“, sagt er.

Von Antje Bismark