Voraussichtlich in einem Jahr soll auf dem Försterberg das historische Forsthaus wieder in alter Schönheit erstrahlen – nach Originalplänen wieder aufgebaut. Zurzeit wächst auf der verlegten Bodenplatte das selbst tragende Fachwerkgerüst in die Höhe. Was genau der Bauherr vorhat, und wie es auf der Baustelle zurzeit zugeht, das hat der Architekt Karsten Gerold am Dienstagabend den Baupolitikern des Rates erläutert.

Diplomingenieur Karsten Gerold erläutert den Baupolitikern des Rates, wie die von ihm geleiteten Wiederaufbauarbeiten des abgebrannten Forsthauses vorankommen. Quelle: Joachim Dege

Was genau der Wiederaufbau den Bauherrn Bisar Duran kostet, vermochte Gerold nicht abzuschätzen. Es sei aber ein Vielfaches der Kosten, die für die ursprünglich geplante Sanierung des ehemals unter Denkmalschutz stehenden historischen Gebäudes entstanden wären. Bevor es zur Sanierung kam, war das Gebäude im Juni vergangenen Jahres bis auf die Grundmauern abgebrannt.

„Ich will in einem Jahr fertig sein“, versprach der von Duran beauftragte Architekt, der mit seiner Firma Management Fachwerkbau und Denkmalschutz auf historische Gebäude spezialisiert ist, den Baupolitikern des Rates in die Hand. Die Politiker reagierten begeistert. Rüdiger Nijenhof von den Freien Burgdorfern etwa ließ sich dazu hinreißen, von einer „Perle für die Stadt“ zu sprechen, die da am Försterberg auferstehe: „Das Forsthaus hat eine riesige Geschichte für die Bewohner und für die ganze Stadt“.

Das 1680 erbaute Forsthaus, hier ein Foto aus dem Jahr 1919, war eines der ältesten Gebäude Burgdorf. Im Juni 2018 brannte es ab. Quelle: Privat

Die Bodenplatte ist seit mehreren Wochen schon gegossen. Bevor es dazu kam, musste Bauherr Duran umfangreiche Bodenuntersuchungen vornehmen lassen – um abzuklären, ob infolge des Brands womöglich Schadstoffe ins Erdreich gelangt sind. Das war nicht der Fall. Des Weiteren um sicherzustellen, dass im Boden nichts archäologisch Relevantes schlummert. Außer aufgestapelten Findlingen, die mutmaßlich als Fundament dienten, fand sich laut Gerold jedoch nichts.

Bauherr und Architekt stimmen alles eng mit der Stadt ab

Der Bauherr und sein Architekt arbeiten beim Wiederaufbau eng mit dem Bauamt der Stadt und deren Fachmann für Denkmalpflege zusammen. Und das, ob wohl das Forsthaus inzwischen den Status eines Baudenkmals verloren hat. „Wir behandeln das wie ein Baudenkmal, nicht wie einen Neubau“, sagte Gerold, der jeweils nur Teilbaugenehmigungen von der Stadt erhält: für die Bodenplatte, für das Fachwerkgerüst, die Fenstereinbauten und für das Verfüllen der Gefache mit weich gebrannten Klinkern.

Annähernd noch zwei Monate lang wird es laut Gerold dauern, bis das selbst tragende Fachwerkgerüst steht. 50 Prozent der verwendeten Balken entstammen der Brandruine und konnten gerettet werden. Gerold hatte das Holz fein säuberlich sortieren und auf dem Gelände lagern lassen, um es anschließend zu reinigen und von sämtlichen alten Nägeln zu befreien. Noch vor dem Wintereinbruch soll das Gebäude ein neues Unterdach erhalten. Auch die Kammergefache zur Stadt hin sollen schnell geschlossen werden, damit nicht eine Windböe ins Gebäude fährt und alles zum Einsturz bringt.

Im Kammerteil zur Stadt hin entsteht wieder Wohnraum

Das zweigeteilte Gebäude mit der ehemaligen Kammer im Nordwesten und der Scheune im Südosten soll später nicht nur vom Bauvolumen und in der Anmutung dem Original möglichst nahe kommen, sondern auch mit Blick auf die frühere Nutzung. So soll im Kammerteil wieder Wohnen möglich sein. Geplant ist eine Wohneinheit mit einer Fläche von 180 Quadratmetern, verteilt auf zwei Geschosse. Ob Duran diese dann vermieten oder womöglich verkaufen werde, wisse er nicht, sagte Gerold: „Ich war nach dem Brand sehr erschüttert, regelrecht geschockt. Wir wären mit der Sanierung ja längst fertig und das Haus bewohnbar.“

Das werde nun erst in einem Jahr der Fall sein. Und zwar so, dass wohl auch die alte Hecke, die das historische Forsthaus umgab und mitsamt Gebäude das Stadtbild prägte, wieder angepflanzt wird, versprach Gerold.

