Burgdorf

In Burgdorf gibt es wieder einige Impfmöglichkeiten. Noch am Freitag, 4. Februar, können sich Burgdorfer zwischen 17.30 und 21 Uhr an der Marktstraße 55 im Rathaus I im gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene.

Menschen über 30 Jahre erhalten den Impfstoff der Firma Moderna. Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer werden Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende geimpft. Booster-Impfungen werden in der Regel ab drei Monate nach der Zweitimpfung verabreicht.

Auch in der kommenden Woche ab dem 7. Februar schickt die Region Hannover wieder ihre mobilen Impfteams an verschiedene Standorte im gesamtem Regionsgebiet. Für die Impfangebote für Fünf- bis Elfjährige wird um eine Anmeldung unter www.impfportal-niedersachsen.de gebeten.

In Burgdorf stehen die Impfteams montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 10 und 16 Uhr parat. Zudem gibt es am Montag, 7. Februar, und Freitag, 11. Februar, zwischen 17.30 und 21 Uhr zwei Abendtermine an. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Von Sven Warnecke