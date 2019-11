Das sind die aktuellen Kinofilme für Burgdorf und Lehrte 

Burgdorf/Lehrte

Lust auf Kino? Dann los! Die Lichtspielhäuser in Burgdorf und Lehrte haben für die nächste Woche ein buntes Programm für die ganze Familie zusammengestellt.

Das perfekte Geheimnis. Komödie (freigegeben ab zwölf Jahre).

Komödie mit Elyas M'Barek, Karoline Herfurth und Wotan Wilke Möhring. Wie gut kennen sich Freunde und Paare wirklich? Das wollen drei Frauen und vier Männer bei einem ganz besonderen Spiel herausfinden: Alle Smartphones kommen auf den Tisch – und alles, was dort aufläuft, wird geteilt. Was als harmloser Spaß beginnt, wird schnell zu einem emotionalen Durcheinander. Denn im Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen als erwartet.

Neue Schauburg Burgdorf Do. 20 Uhr, Fr. 17 Uhr, Sa., So., Di. jeweils 20 Uhr.

Joker. Action (freigegeben ab 16 Jahre)

Wie Arthur Fleck zum Joker wird, dem irren Erzfeind Batmans, erzählt die Comicverfilmung von Todd Phillips. Der von Joaquin Phoenix verkörperte Stand-Up-Comedian ist in Gotham City Anfang der Achtzigerjahre der Loser schlechthin. Erfolglos, verarmt und verachtet, driftet er immer tiefer in den Wahnsinn ab. So wird er schließlich zum größten Verbrecher, den Gotham City je gesehen hat.

Das andere Kino Lehrte Do. 20 Uhr (OmU), Fr., Mo., Di., jeweils 20 Uhr.

Ich war noch niemals in New York. Komödie/Musical (keine Altersbeschränkung).

Für die erfolgsverwöhnte Moderatorin Lisa Wartberg kommt der Job an erster Stelle. Bis ihre Mutter Maria ihr Gedächtnis verliert. Maria weiß nur noch: Sie war noch niemals in New York. Um das zu ändern, schmuggelt sie sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Und so nimmt das Chaos seinen Lauf.

Neue Schauburg Fr. 20 Uhr, Sa., Di., jeweils 17 Uhr.

Bayala – Das magische Elfenabenteuer. Animation/Fantasy (keine Altersbeschränkung).

Die magische Elfenwelt Bayala ist in höchster Gefahr. Um sie zu retten, tritt Prinzessin Surah eine abenteuerliche Reise in die fernen Drachenberge und zur Schattenkönigin Ophira an.

Neue Schauburg Sa. 15 Uhr.

Kleiner Markt & Grosses Kino. Kunst- und Designmarkt.

Burgdorfer Aussteller präsentieren Grafik, Druck, Schmuck, Bücher, Papier und Mode. Dazu gibt es im Foyer Kaffee, Tee, Gebäck und Kuchen sowie Kurzfilme. Der Eintritt ist frei.

Neue Schauburg So. 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Es gilt das gesprochene Wort. Drama (freigegeben ab zwölf Jahre).

Pilotin Marion lernt im Urlaub in der Türkei den charmanten Baran kennen. Dumm nur: Marion ist in festen Händen. Weil Baran aus den ärmlichen Verhältnissen fliehen will, lässt er nichts unversucht, damit ihn Marion mit nach Deutschland nimmt.

Das andere Kino So. 20 Uhr.

Der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ beruht auf dem gleichnamigen Buch von Hape Kerkeling. Quelle: dpa

Der Junge muss an die frische Luft. Drama/Komödie/Biographie (freigegeben ab sechs Jahre).

Der Film schildert die Kindheit von Entertainer Hape Kerkeling. Der pummelige neunjährige Hans-Peter wachst in der Geborgenheit seiner Familie auf und bringt im Krämerladen seiner Oma Menschen zum Lachen. Doch nach einer Operation wird ausgerechnet seine Mutter immer bedrückter.

Neue Schauburg Mo. 18 Uhr.

Der Glanz der Unsichtbaren. Drama/Komödie (freigegeben ab sechs Jahre).

L'Envol, ein Tageszentrum für wohnungslose Frauen, soll geschlossen werden. Es ist laut Stadtverwaltung nicht effektiv genug. Exakt drei Monate bleiben den Sozialarbeiterinnen, um ihren Schützlingen zu helfen.

Neue Schauburg Mi. 17 Uhr.

Royale Opera House 2019: Don Pasquale. Oper (keine Angabe).

Bryn Terfel ist der Held in Damiano Michielettos Inszenierung von Donizettis Opera Buffa: Der reiche und geizige Don Pasquale will heiraten. Doch Norina, der heimlichen Geliebten seines Neffen Ernesto, ist er nicht gewachsen.

Neue Schauburg Mi. 19.30 Uhr.

Von Sandra Köhler