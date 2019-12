Das sind die neuen Routen der SprintH-Busse in der Region Hannover

Ein Jahr lang hat Regisseurin Elke Lehrenkrauss Prostituierte am Rand der Bundesstraße 188 im östlichen Niedersachsen begleitet. Ihr Dokumentarfilm „Lovemobil“ erzählt in eindringlichen Bildern vom Leben der Frauen im Sexmilieu. Es ist eine Geschichte von Düsternis, Einsamkeit, Not und Angst.