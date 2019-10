Diese Filme zeigen die Kinos in Burgdorf und Lehrte in dieser Woche

Burgdorf/Lehrte

Einen bewegenden Film über ein Mädchen jenseits aller Grenzen zeigt die Neue Schauburg in dieser Woche, während Das Andere Kino in Lehrte den legendäre Laden „Carmine Street Guitars“ als Wochenfilm präsentiert. Diese Filme zeigen die Kinos in der Woche vom 17. bis 23. Oktober.

Systemsprenger. Drama (freigegeben ab 12 Jahren).

Das Herzzerreißendste an dieser herzzerreißenden Geschichte ist dies: Alle wollen das Beste für Benni ( Helena Zengel). Aber keiner weiß, wie er dem blonden Mädchen mit der Wut im Bauch helfen kann. Zuallererst gilt das für Frau Bafané ( Gabriela Maria Schmeide) vom Jugendamt. Benni gilt schon in ihrem Alter als hoffnungsloser Fall. Keiner will sie haben. Der Anti-Gewalt-Trainer Micha ( Albrecht Schuch) nimmt Benni mit in die Hütte ohne Strom und ohne Internet in der Lüneburger Heide. Aber zu nahe darf er dem Mädchen, das sich nach einer Bezugsperson sehnt, bei seinen Bemühungen auch nicht kommen. So ist „Systemsprenger“ ein ebenso knallharter wie einfühlsamer Film, der nicht nur von Benni erzählt, sondern auch von der Hilflosigkeit der Helfer. Sie versuchen sich an der Quadratur des Kreises: Was Benni braucht, sind feste emotionale Bindungen. Und genau diese können, ja dürfen professionelle Betreuer nur bis zu einem gewissen Maß zu ihr aufbauen.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr und Di um 20 Uhr, am So um 17 Uhr, am Mi um 16.45 Uhr.

Downton Abbey. Historienfilm (ohne Altersbeschränkung).

1927: Der König und die Königin kommen zu Besuch nach Downton Abbey. Also müssen ein royaler Lunch, eine Parade und ein Dinner vorbereitet werden. Doch der Earl of Grantham fragt sich, ob das Gut nach den Veränderungen im vergangenen Jahr einem königlichen Besuch gewachsen ist. Als wäre diese Aufgabe nicht schon genug, muss sich das Personal mit dem furchteinflößenden royalen Haushalt abgeben, sodass bald eine kleine Revolution unten im Haus startet. Und Lady Mary fragt sich, ob der Erhalt von Downton Abbey noch zeitgemäß ist. Für die Fans der gleichnamigen Serie kehren viele der Hauptdarsteller nun auf die Leinwand zurück.

Neue Schauburg Burgdorf am Do und Sa um 20 Uhr, am Fr um 17 Uhr.

Toy Story 4. Animation (ohne Altersbeschränkung).

Mittlerweile ist Andy aus dem Alter raus, in dem er noch mit seinen Spielzeugen spielt. Also hat er den Cowboy Woody (Originalstimme: Tom Hanks) und den Space-Ranger Buzz Lightyear ( Tim Allen) an seine kleine Freundin Bonnie ( Madeleine McGraw) weitergereicht, damit sie fortan ihre Fantasie mit ihnen ausleben kann. Dann aber bastelt sie in der Vorschule aus einer Gabel ein neues Spielzeug – und die harmonische Idylle im Kinderzimmer ist dahin.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 17.15 Uhr, am So um 14.30 Uhr.

Terminator 2 (3D). Science Fiction (freigegeben ab 16 Jahren).

Nachdem der erste Versuch, den 1985 geborenen Anführer des Widerstandes in der Vergangenheit zu töten, gescheitert ist, unternehmen die Cyborgs des Jahres 2029 einen zweiten Versuch, John Connors junge Version auszuschalten. Diesmal soll es der T-1000-Terminator richten.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 20 Uhr.

Der Flohmarkt von Madame Claire. Drama/Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Catherine Deneuve ist bereits seit den 1960er-Jahren die unangefochtene „Grande Dame“ des französischen Films. Da passt es, wenn sie in Julie Bertuccellis zärtlicher Dramödie über Fluss und Zerfall von Zeit die melancholische Heldin verkörpert. Der Film erzählt von Missverständnissen, Verletzungen und Versöhnungen der Madame Claire und ihrer Tochter Chiara Mastroianni.

Neue Schauburg Burgdorf am Di um 16.30 Uhr.

Good Boys. Komödie (freigegeben ab 12 Jahren).

Nachdem der zwölfjährige Max ( Jacob Tremblay) zu seiner ersten Kussparty eingeladen wurde, gerät er in Panik. Denn er weiß gar nicht, wie küssen überhaupt funktioniert. Er und seine besten Freunde Thor ( Brady Noon) und Lucas ( Keith L. Williams) beschließen deswegen, die Drohne von Max' Vater (Will Forte), die er eigentlich nicht anfassen darf, zum Spionieren zu verwenden. Dabei denken sie besonders an das junge Paar von nebenan, das sich regelmäßig Techtelmechteln hingibt. Doch als das ferngesteuerte Spielzeug zerstört wird, stehen die Jungs vor einem richtig großen Problem.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Carmine Street Guitars. Dokumentation (Ohne Altersbeschränkung).

Der legendäre Laden „Carmine Street Guitars“ liegt im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Hier sind die Stars des Gitarrenspiels zu Hause. In der Dokumentation wird das Leben und Arbeiten in diesem Laden für fünf Tage begleitet.

Das Andere Kino Lehrte am Do, Fr, Sa, Mo und Di um 20 Uhr (OmU).

Britt-Marie war hier. Drama/Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Die 63-jährige Britt-Marie ( Pernilla August) hat soeben ihre 40 Jahre währende Ehe und ihr Leben als Hausfrau hinter sich gelassen, nachdem sie entdeckt hatte, dass ihr Mann sie betrügt. Sie übernimmt in einer Kleinstadt den Job als Trainerin einer Fußballmannschaft. Die drei jungen Kicker Sami (Lancelot Ncube), Vega (Stella Oyoko Bengtsson) und Omar ( Elliot Alabi Andersson) fordern Britt-Marie ganz schön heraus. Einen neuen Freund findet Britt-Marie in Sven (Anders Mossling) am Ende auch noch.

Das Andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Von Antje Bismark