Die Corona-Zwangspause endet in dieser Woche in der Neuen Schauburg Burgdorf und im Zytanien-Kino in Lehrte. Ein Besuch lohnt sich für die ganze Familie – dank eines sprechenden Kängurus, eines Hundes und eines preisgekrönten Films aus Südkorea. Hier ist das Kinoprogramm für die Woche vom 3. bis 8. Juli.