Diese Filme zeigen die Kinos in Burgdorf und Lehrte in dieser Woche

Burgdorf/Lehrte

Kinofilme für die ganze Familie: Ein Yeti, der aus einem Versuchslabor entkommt und zurück in die Heimat reist, und Herr-der-Ringe-Freunde sehen die Triologie an einem Tag im Anderen Kino Lehrte. Diese Filme zeigen die Kinos in Burgdorf und Lehrte vom 24. bis 30. Oktober.

Systemsprenger. Drama (freigegeben ab zwölf Jahr).

Das Herzzerreißendste an dieser herzzerreißenden Geschichte ist dies: Alle wollen das Beste für Benni ( Helena Zengel). Aber keiner weiß, wie er dem blonden Mädchen mit der Wut im Bauch helfen kann. Zuallererst gilt das für Frau Bafané ( Gabriela Maria Schmeide) vom Jugendamt. Benni gilt schon in ihrem Alter als hoffnungsloser Fall. Keiner will sie haben. Der Anti-Gewalt-Trainer Micha ( Albrecht Schuch) nimmt Benni mit in die Hütte ohne Strom und ohne Internet in der Lüneburger Heide. Aber zu nahe darf er dem Mädchen, das sich nach einer Bezugsperson sehnt, bei seinen Bemühungen auch nicht kommen. So ist „Systemsprenger“ ein ebenso knallharter wie einfühlsamer Film, der nicht nur von Benni erzählt, sondern auch von der Hilflosigkeit der Helfer. Sie versuchen sich an der Quadratur des Kreises: Was Benni braucht sind feste emotionale Bindungen. Und genau diese können, ja dürfen professionelle Betreuer nur bis zu einem gewissen Maß zu ihr aufbauen.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 20 Uhr, Das Andere Kino Lehrte am Do, Fr und Mo um 20 Uhr.

Nurejew – The White Crow. Drama/Biographie (freigegeben ab 6 Jahren).

Ein Tanzfilm, der im Paris der 1960-er Jahre spielt: Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges möchte sich die Sowjetunion auch künstlerisch beweisen und schickt ihre beste Tanzkompanie in den Westen. Das Publikum ist begeistert vom Leningrader Kirow-Ballet. Der virtuose Tänzer Rudolf Nurejew (Oleg Ivenko) sorgt für die Sensation. Er ist ein junger attraktiver und rebellischer Mann, der sich neugierig im kulturellen Leben von Paris verliert. Mit der schönen Chilenin Clara Saint ( Adèle Exarchopoulos) zieht er durch die Museen und Jazz-Clubs der Stadt. Dies missfällt jedoch den KGB-Spionen des sowjetischen Geheimdienstes, die ihnen folgen. Nurejew genießt die neu erlangte Freiheit und möchte die Sache dingfest machen, indem er Asyl beantragt. Damit beginnt ein gefährliches Katz- und Mausspiel mit den KGB-Spionen.

Neue Schauburg Burgdorf am Do und Di um 20 Uhr, Mi um 16 Uhr.

Everest – Ein Yeti will hoch hinaus. Komödie/Abenteuer/Fantasy/Trickfilm (freigegeben ab sechs Jahre).

Ein kleiner Yeti entkommt einem Versuchslabor in Shanghai. Er flüchtet auf die Dächer der Stadt und trifft dort das Mädchen Yi mit ihren Freunden Jin und Peng. Die Gruppe möchte dem kleinen Yeti, den sie „ Everest“ nennen, helfen. Sie nehmen sich vor, ihn vor dem bösen Laborleiter Burnish und der Zoologin Dr. Zara zu retten. Dafür müssen sie ihn in seine weit entfernte Heimat im Himalaja bringen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine lange Reise durch faszinierende Landschaften, seltsame Ereignisse und magische Momente, denn Everest sehnt sich nach seiner Familie am höchsten Punkt der Erde.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 17.30 Uhr, So um 15 Uhr.

Herr der Ringe Extended. Fantasy (freigegeben ab 16 Jahre).

Die Herr-der-Ringe-Triologie an einem Tag. Die Abenteuer von Frodo, Aragon und Co. werden erneut im Kino gezeigt. Der Eintritt kostet 20 Euro. Das Kino sorgt für Kaffee und kostenpflichtige Verpflegung. Zwischen den Filmen gibt es circa 20-minütige Pausen. Die Filme dauern 726 Minuten. Die Fantasy-Saga von Peter Jackson erhielt 17 Oscars.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 12 Uhr.

Wenn Fliegen träumen. Drama/Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Eine Psychotherapeutin (Thelma Buabeng) fährt mit ihrer selbstmordgefährdeten Halbschwester ( Nina Weniger) in einem roten Feuerwehrauto nach Norwegen. Unterwegs nehmen sie viel Wodka und Tabletten zu sich. Mit dabei sind außerdem ein Spanier, der nach Finnland will, und Fliegen, die anfangen zu träumen.

Das Andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Von Isabel Becker