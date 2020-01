Burgdorf/Lehrte

Langeweile – die kommt in dieser Woche nicht bei den Cineasten auf. So können sich die Jüngsten über den kleinen Raben Socke im Anderen Kino und über die Eiskönigin in der Neuen Schauburg freuen. Ältere erwarten gleich mehrere Dramen, darunter „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, „ Lara“ und „Alles außer gewöhnlich“. Diese Filme zeigen die beiden Lichtspielhäuser in der Woche vom 16. bis 22. Januar.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Drama/Familie (ohne Altersbeschränkung).

Berlin im Jahr 1933: Die Machtergreifung Hitlers steht bevor, und diese politische Entwicklung bringt Familie Kemper in höchste Not. Schließlich gilt Vater Arthur als bekennender Feind Hitlers, und nur dank eines Anrufs kann er in letzter Minute fliehen. Ihm folgen seine Familie – Ehefrau Dorothea sowie Anna und Sohn Max – zunächst in die Schweiz, später nach Paris. „Aus uns kann nie etwas Großes werden, weil wir keine schwierige Kindheit hatten“, erklärt Anna noch auf der Zugfahrt in die Schweiz. Unvermittelt finden sie und ihr Bruder sich dann aber als Außenseiter wieder, die sich behaupten müssen. Ein bewegender Film unter der Regie von Caroline Link – basierend auf dem gleichnamigen Buch von Judith Kerr.

Die Neue Schauburg am Do., Fr., Sa. und Di. um 20 Uhr, am So. um 17.30 Uhr.

Die Eiskönigin 2. Abenteuer und Musical (ohne Altersbeschränkung).

In der filmischen Fortsetzung der Abenteuer der Schwestern Anna und Elsa genießen die beiden ihr ruhiges Leben in Arendelle. Bis eines Tages eine eigenartige Unruhe Elsa ergreift und eine geheimnisvolle Stimme sie in den Wald lockt. Diese verspricht Elsa Antworten auf all ihre Fragen: Warum ist sie so, wie sie ist? Warum hat gerade sie magische Kräfte? Zusammen mit Anna, Olaf, Sven und Kristoff bricht sie auf, das Rätsel zu ergründen.

Die Neue Schauburg am Fr. um 17 Uhr, am Sa. um 16.45 Uhr und am So. um 14.45 Uhr.

Das perfekte Geheimnis. Komödie (freigegeben ab 12 Jahren).

Drei Frauen und vier Männer diskutieren bei einem Abendessen über Ehrlichkeit und entschließen sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus.

Die Neue Schauburg am So. um 20.15 Uhr.

Lara. Drama (ohne Altersbeschränkung).

Lara Jenkins ( Corinna Harfouch) 60. Geburtstag beginnt wie jeder Tag mit einem Becher Tee und einer Zigarette. Dabei ist heute ein ganz besonderer Tag für Lara: Ihr Sohn Viktor gibt ein großes Soloklavierkonzert. Seine Mutter hat er nicht eingeladen; wohl aber seinen Vater Paul mit der neuen Lebensgefährtin. Lara hat indessen ihre eigenen Pläne. Sie hat sich die letzten Konzertkarten gesichert, die sie nun verteilen will. Doch wie so oft kommt alles anders, als man denkt.

Die Neue Schauburg am Mi. um 17 Uhr, das Andere Kino am So. um 20 Uhr.

Der Klavierspieler vom Gare du Nord. Drama (ohne Altersbeschränkung).

Ein junger Mann spielt Klavier, wo immer er eines findet. Er setzt sich in der Wartehalle des Gare du Nord ans öffentliche Piano und legt inmitten der vorübereilenden Zugreisenden selbstvergessen los. Während eines Einbruchs greift er in der fremden Wohnung in die Tasten – und bekommt nicht einmal mit, wie die Polizei eintrifft. Kurzum: Es gilt in dem Musikdrama „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“, Mathieu den Weg zum Piano frei zu machen. Der Junge muss ans Klavier. Das ist das Ziel von Regisseur Ludovic Bernard.

Die Neue Schauburg am Di. um 16.30 Uhr.

Die schönste Zeit unseres Lebens. Komödie (freigegeben ab 12 Jahren).

Früher war alles besser. Stimmt nicht? Stimmt doch, jedenfalls aus Sicht des griesgrämigen Zeichners Victor. Und irgendwie hat der Mann ja recht: Früher starrten die Menschen nicht unentwegt auf ihr Handy, sondern unterhielten sich miteinander. Früher waren Karikaturen in Zeitungen noch gefragt. Früher durfte man in Bistros auch noch rauchen. Vor allem aber: Früher liebten Victor und seine Frau Marianne sich noch. Jetzt aber hat die energiestrotzende Marianne die Nase voll von dem Miesepeter an ihrer Seite, der ihr jeden Tag wieder die Lebensfreude verdirbt. Die Psychoanalytikerin setzt den Gatten kurzerhand vor die Tür. Doch eröffnet sich Victor eine verheißungsvollere Option. Er reist zurück in die Vergangenheit ins Jahr 1974, Stichtag: 16. Mai.

Die Neue Schauburg am Mi. um 20 Uhr.

Alles außer gewöhnlich. Komödie (freigegeben ab 6 Jahren).

Bruno ( Vincent Cassel) und Malik ( Reda Kateb) sind nicht nur beste Freunde, sie haben auch einen ähnlichen Job: Beide sind aufopferungsvolle Helden des Alltags und arbeiten in Einrichtungen, in denen Jugendliche mit Autismus betreut werden. Jeder kann einen Beitrag leisten, um die Gesellschaft etwas menschlicher zu machen, das ist ihr Motto. Es gibt unglaublich viel zu tun, dennoch will das zuständige Ministerium prüfen lassen, ob nicht Stellen gestrichen oder die Einrichtungen gar geschlossen werden sollen. Und das, obwohl die Not ohnehin schon groß ist und Autisten, deren Betreuung besonders viel Geld kosten würde, oft abgewiesen werden und zusehen müssen, wie sie alleine zurechtkommen. Bruno und Malik setzen alles daran, das zu verhindern, und gleichzeitig den sowieso schon anstrengenden Betrieb am Laufen zu halten.

Das Andere Kino am Do. um 20 Uhr (OmU), am Fr., Sa., Mo. und Di. um 20 Uhr.

Von Antje Bismark