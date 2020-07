Diese Filme zeigen die Kinos in Burgdorf und Lehrte vom 24. bis 29. Juli

Burgdorf/Lehrte

Ein Programm gegen Langeweile – das verspricht die Neue Schauburg Burgdorf den kleinen wie großen Besuchern vom 24. bis 29. Juli. Kinobetreiber Christian Lindemann bietet an diesen Tagen für Kinder einen Ausflug mit Conni und Kater Mau an, ein Treffen mit Sonic und den Partner der Paw Patrol. Ältere können sich freuen auf ein perfektes Geheimnis und zwei Romanverfilmungen. Das Andere Kino in Lehrte zeigt in dieser Woche keine Filme.

Bohemian Rhapsody. Drama (freigegeben ab 6 Jahren).

Der Film erzählt die Geschichte, wie Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon Queen gründeten – eine der legendärsten Rockgruppen aller Zeiten. Der Film begleitet Queen, während sie Hit um Hit produzieren, die Musikcharts anführen und dabei ihre Musik immer weiterentwickeln. Durch so grundverschiedene Songs wie „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“ und „We Will Rock You“ sowie unzählige weitere Songs gelang der Band ein beispielloser Erfolg, der Freddie zu einem der beliebtesten Entertainer weltweit machte. Doch hinter der Fassade von Erfolg kämpft Freddie mit seiner inneren Zerrissenheit.

Neue Schauburg am Fr um 20 Uhr.

Meine Freundin Conni. Animation (ohne Altersbeschränkung).

Conni ist schon ganz aufgeregt. Zum ersten Mal geht sie auf eine Reise ohne ihre Familie. Die Kindergartengruppe fährt zu einem Schloss. Hanne und Evelyn werden viel Arbeit haben, die Rasselbande unter Kontrolle zu halten. Als sie ankommen, stellt Connie fest, dass ihr Kater Mau sich in ihrem Gepäck versteckt hat. Sie freut sich, obwohl Tiere verboten sind. Sie weiht ihr besten Freunde ein und die beschließen, Mau vor den anderen zu verstecken. Doch Mau hat ganz andere Pläne.

Neue Schauburg am Fr und Sa um 16 Uhr, am So um 16.30 Uhr und am Mi um 11.30 Uhr.

Das perfekte Geheimnis. Komödie (freigegeben ab 12 Jahren).

Drei Frauen ( Karoline Herfurth, Jella Haase, Jessica Schwarz) und vier Männer ( Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring): Jeder hat ein Handy. Das macht insgesamt sieben Mobiltelefone. Als die Freunde eines Abends zum Essen zusammenkommen, kommt ihnen plötzlich eine Spielidee: Jeder legt sein Handy auf den Tisch. Egal, wer welche Bilder und Nachrichten geschickt bekommt, und seien sie noch so kurz – alles muss mit den anderen geteilt werden. Telefonate sind nur über Lautsprecher erlaubt. Was als Jux beginnt, führt schnell zu peinlichen und angespannten Situationen. Nicht nur die Stimmung droht zu kippen, auch die langjährigen Beziehungen stehen durch die Aufdeckung brisanter Lügen und Geheimnisse auf dem Spiel.

Frederick Lau als Simon, Jessica Schwarz als Eva, Florian David Fitz als Pepe, Karoline Herfurth als Carlotta, Wotan Wilke Möhring als Rocco, Elyas M'Barek als Leo und Jella Haase als Bianca im Film „Das perfekte Geheimnis“. Quelle: Mathias Bothor/Constantin Film Verleih/dpa

Neue Schauburg am Sa um 20 Uhr.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Drama/Familie (ohne Altersbeschränkung).

Berlin im Jahr 1933: Die Machtergreifung Hitlers steht bevor. Das bringt Familie Kemper in höchste Not. Vater Arthur gilt als bekennender Feind Hitlers. Nur dank eines Anrufs kann er in letzter Minute fliehen. Ihm folgt seine Familie – Ehefrau Dorothea sowie Anna und Sohn Max – zunächst in die Schweiz, später nach Paris. „Aus uns kann nie etwas Großes werden, weil wir keine schwierige Kindheit hatten“, erklärt Anna noch auf der Zugfahrt in die Schweiz. Unvermittelt finden sie und ihr Bruder sich dann aber als Außenseiter wieder, die sich behaupten müssen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Judith Kerr.

Neue Schauburg am So um 19.30 Uhr.

Paw Patrol: Mighty Pups. Familienfilm (ohne Altersbeschränkung).

Die beliebten Welpen in Rettungsausbildung aus der Kinderserie kommen jetzt ins Kino. Dieses Mal bekommt es der zweibeinige Anführer Ryder und seine treuen Gefährten mit einem wirklich außergewöhnlichen Ereignis zu tun. Als die jungen Hunde und ihr menschlicher Anführer von einem Meteoriten getroffen werden, entwickeln Chase, Marshall, Everest und Co. unglaubliche Kräfte. Aber damit sind sie nicht allein. Denn auch Harold, der Neffe von Bürgermeister Besserwisser, der verantwortlich für den Einschlag des Meteoriten ist, erlangt plötzlich Superkräfte.

Neue Schauburg am So um 14.30 Uhr.

Sonic The Hedgehog. Familienfilm (freigegeben ab 6 Jahren).

Dieser kleine, blaue Igel mit den großen, treuen Augen hat’s in sich. Er flitzt und kugelt rasant über die Leinwand, redet wie ein Wasserfall und hat die coolsten Sprüche auf Lager. Sonic musste vor außerirdischen Bösewichten fliehen und soll sich auf der Erde unauffällig verhalten, was bei diesem Wildfang kaum möglich ist. Staunend beobachtet das neugierige Energiebündel die Erdbewohner. Im Provinzpolizisten Tom ( James Marsden) findet der Fremdling einen Freund. Zufällig geraten die beiden als Terroristen ins Visier von Militär und CIA, die den durchgeknallten Dr. Robotnik ( Jim Carrey) auf ihre Fersen setzen.

Neue Schauburg am Di um 17 Uhr.

Narziss und Goldmund. Romanverfilmung (freigegeben ab 12 Jahren).

90 Jahre nach der Erstveröffentlichung hat Regisseur Stefan Ruzowitzky den Hermann-Hesse-Roman „Narziss und Goldmund“ fürs Kino adaptiert. Wie die meisten Filmemacher, die ein klassisches Werk der Literatur für das gegenwärtige Publikum zugänglich machen wollen, brechen auch Ruzowitzky und sein Co-Autor Robert Gold („Der Fall Collini“) die chronologische Erzählstruktur der Vorlage auf. Zum narrativen Zentrum wird hier die Rückkehr Goldmunds ( Jannis Niewöhner) ins Kloster, der nach einer Liebelei mit einer Fürstentochter nur knapp mit dem Leben davongekommen ist. Er ist ein geschundener Mann, der von dem Abt Narziss ( Sabin Tambrea) nicht nur klösterliche Kost und Logis, sondern auch den Auftrag bekommt, einen neuen Altar zu schnitzen. In den Gesprächen der beiden Freunde fächert der Film mit Rückblenden die Kindheit im Kloster Mariabronn und die Abenteuer auf, die Goldmund während seiner Reise erlebt hat.

Neue Schauburg am Di um 20 Uhr.

Die perfekte Kandidatin. Drama (freigegeben ab 6 Jahren).

Maryam ist eine junge Ärztin in einer Kleinstadt in Saudi-Arabien. Das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, kann über keine passierbare Straße erreicht werden. Krankenwagen bleiben stecken. Um an diesem Zustand etwas zu ändern, kandidiert sie für das Amt der Gemeinderätin. Doch in einem Land, wo Frauen die Zustimmung eines männlichen Vormunds brauchen, um ein Flugzeug betreten zu dürfen und denen es erst seit 2018 erlaubt ist, Auto zu fahren, stößt Maryam auf einige Hindernisse.

Neue Schauburg am Mi um 17 Uhr.

Besser Welt als nie. Dokumentarfilm (ohne Altersbeschränkung).

Getrieben von der Frage, was denn wirklich glücklich macht, verlässt der 24-jährige Dennis Kailing im Jahr 2015 seine hessische Heimat Gelnhausen. Er bricht auf zu einer Weltreise, die ihn in zwei Jahren durch 41 Länder auf sechs Kontinenten führt. Er legt dabei 43.600 Kilometer zurück – auf dem Fahrrad. Sein Trip ist von Begegnungen mit Menschen und Kulturen geprägt, aber auch von Momenten der Krankheit und des Aufgebens.

Neue Schauburg am Mi um 20 Uhr.

