Diese Filme zeigen die Kinos in Burgdorf und Lehrte vom 31. Juli bis 6. August

Das Beste kommt noch. Verwechslungskomödie (ohne Altersbeschränkung).

Arthur ( Fabrice Luchini) und César ( Patrick Bruel) halten zusammen wie Pech und Schwefel, obwohl ihre Temperamente verschieden sind. Der introvertierte Medizinprofessor Arthur trauert noch seiner Ex-Frau hinterher. César hingegen gibt auch mit Ende 40 den Draufgänger. Ein Zufall führt dazu, dass Arthur von Césars Krebserkrankung erfährt, von der dieser noch nichts ahnt. Arthurs Versuch, dem Freund schonend beizubringen, dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben hat, scheitert kläglich in nervösen Verhaspelungen. Am Ende ist César davon überzeugt, dass nicht er, sondern Arthur sterbenskrank ist, womit die Gleise für eine Verwechslungskomödie verlegt sind.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr und Di um 20 Uhr.

Paw Patrol: Mighty Pups. Familienfilm (ohne Altersbeschränkung).

Die beliebten Welpen in Rettungsausbildung aus der Kinderserie kommen jetzt ins Kino. Dieses Mal bekommen es der zweibeinige Anführer Ryder und seine treuen Gefährten mit einem wirklich außergewöhnlichen Ereignis zu tun. Als die jungen Hunde und Ryder von einem Meteoriten getroffen werden, entwickeln Chase, Marshall, Everest und Co. unglaubliche Kräfte. Aber damit sind sie nicht allein. Denn auch Harold, der Neffe von Bürgermeister Besserwisser, der verantwortlich für den Einschlag des Meteoriten ist, erlangt plötzlich Superkräfte.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 16 Uhr.

Die Känguru-Chroniken. Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Es ist nicht ganz leicht, an die Existenz eines sprechenden Kängurus zu glauben – schon gar nicht, wenn es auf Schnapspralinen und Schnitzelbrötchen steht, sich als Kommunist versteht und Wohnungen von schluffigen Kleinkünstlern okkupiert. Da kann man den Psychotherapeuten in diesem Film schon verstehen, der das vorlaute Beuteltier allein in der Imagination seines Patienten Marc-Uwe verortet – und auch dann noch mit wachsender Panik auf seiner Meinung beharrt, als das sprachbegabte Viech in seiner Praxis hockt. Es lässt seine großen Ohren spielen, hoppelt durch vermüllte Kreuzberger Straßen, kickt kleine Kläffer durch die Luft („Chihuahuas fliegen am besten“) und zieht seine roten Boxhandschuhe aus dem Beutel, um tumben Neonazis und Rechtspopulisten eins auf die Nase zu geben. Manchmal bleckt es die Zähne zum Grinsen, und dann weiß man, dass es im nächsten Moment einen bösen Spruch raushaut.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 20 Uhr.

Meine Freundin Conni. Animation (ohne Altersbeschränkung).

Conni ist schon ganz aufgeregt. Zum ersten Mal geht sie auf eine Reise ohne ihre Familie. Die Kindergartengruppe fährt zu einem Schloss. Hanne und Evelyn werden viel Arbeit haben, die Rasselbande unter Kontrolle zu halten. Als sie ankommen, stellt Conni fest, dass ihr Kater Mau sich in ihrem Gepäck versteckt hat. Sie freut sich, obwohl Tiere verboten sind. Sie weiht ihr besten Freunde ein und die beschließen, Mau vor den anderen zu verstecken. Doch Mau hat ganz andere Pläne.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 16.30 Uhr.

Das geheime Leben der Bäume. Dokumentation (ohne Altersbeschränkung).

Der Dokumentarfilm zum Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“. Peter Wohlleben ist Förster und beobachtet das Leben in seinem Revier in der Gemeinde Wershofen genau, insbesondere das Phänomen von Bäumen, die auf geheimnisvolle Weise Verbindung haben. Film und Buch zeigen eine Sichtweise, die zunehmend populär wird: Auf Waldspaziergängen und Exkursionen zum ältesten Baum der Welt und zu Forstbetrieben in Kanada begibt sich Wohlleben auf die Suche nach Antworten, wie der Wald zu verstehen und zu retten ist.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 19.30 Uhr.

Undine. Drama/Romanze (freigegeben ab 12 Jahren).

Die Historikerin Undine ( Paula Beer) gibt Stadtführungen in Berlin. Wenn sie nicht gerade ihrer Arbeit nachgeht, lebt sie in ihrer kleinen Wohnung ein einfaches Leben. Was sich nach einem unauffälligen und fast schon langweiligen Dasein anhört, ist tief in ihrem Inneren alles andere als das. Als sich ihr Freund Johannes ( Jacob Matschenz) von ihr trennt, um mit einer anderen Frau zu leben, nimmt das Unheil seinen Lauf: Ein Fluch besagt, dass Undine den Mann, der sie verrät, töten und danach in das Wasser zurückkehren soll, aus dem sie einst gerufen wurde. Doch anders als die Sagenfigur wehrt sich die moderne Undine gegen das ihr auferlegte Schicksal. Just in dem Augenblick, als der Verrat an Undine geschieht, erscheint Christoph ( Franz Rogowski) auf der Bildfläche, und für sie ist es Liebe auf den ersten Blick.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

