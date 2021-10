Burgdorf

Fünf Jahre hat der Burgdorfer Rat über Projekte gestritten, Kompromisse gesucht und gefunden – nun verabschiedet sich das Gremium. Viele Kommunalpolitiker kamen am Donnerstag zu ihrer letzten Sitzung zusammen. Während der letzten Sitzung des Rates hat die Verwaltung die Kommunalpolitiker geehrt, die mindestens zehn Jahre in dem Gremium ehrenamtlich mitgearbeitet haben. Das sind sie.

Sie sind seit 30 Jahren dabei

Jugendhilfe, Stadtentwicklung, Finanzen, Bauen, Verkehr und Feuerwehr: Kurt-Ulrich Schulz von der WGS/Freie Burgdorf hat in den vergangenen drei Jahrzehnen in fast allen Ausschüssen des Rates mitgearbeitet – jetzt verabschiedet er sich aus dem Gremium.

Die Wahl in den Rat liegt für Karl-Ludwig Schrader (FDP) deutlich länger zurück: 1976 begann er sein kommunalpolitisches Ehrenamt, pausierte dann aber von 1981 bis 1996. Seitdem gehört er dem Rat ununterbrochen an, in dieser Zeit wirkte er in fast allen Ausschüssen des Rates mit. Zum 31. Oktober beendet er das Engagement, er hat kein Mandat mehr errungen.

Seit 14. Juni 2018 leitet Christa Weilert-Penk (SPD) die Ratssitzungen, zuvor wirkte sie bereits von 2001 bis 2016 als erste und von 1996 bis 2001 als zweite stellvertretende Bürgermeisterin. Sie engagiert sich vor allem im Ausschuss für Soziales und Integration, den sie von 1991 bis 1996 leitete. Sie verlässt jetzt den Rat.

Sie sind seit 25 Jahren dabei

Der SPD-Fraktionschef Gerald Hinz widmet sich seit seiner Wahl vor allem den Finanzen und der Wirtschaft in der Stadt, aber auch im Werk- und im Feuerwehrausschuss arbeitete er mit.

Seine Amtszeit im Rat dauerte von 1996 bis 2001 – deutlich länger wirkt Jörg Neitzel (CDU) als Ortsvorsteher in seinem Heimatort Dachtmissen: seit 1996 bis heute.

25, 15, 10 – diese Zahlen vereint Birgit Meinig auf sich. Seit 1996 gehört die Sozialdemokratin dem Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen an, dem Rat seit 2006. Ein Jahrzehnt lang bestimmte sie als Ortsbürgermeisterin die Geschicke des Doppeldorfes mit, nun verabschiedet sie sich aus dem Amt und dem Ortsrat. Im Rat arbeitet sie weiterhin mit.

Sie sind seit 20 Jahren dabei

Mit ihrer Wahl in den Rat übernahm Christiane Gersemann (SPD) den Vorsitz im Ausschuss für Jugendhilfe und Familie, sie gehört zudem dem Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport sowie dem Präventionsrat an.

Sie sind seit 10 Jahren dabei

Seit seiner Wahl in den Rat arbeitet Robert Apel (CDU) im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten mit, er ist zudem seit einem Jahrzehnt beratendes Mitglied im Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen.

Gurbet Birgin (CDU) gehört seit ihrer Wahl dem Ausschuss für Jugendhilfe und Familie an – seitdem als stellvertretende Vorsitzende. Aktiv ist sie derzeit auch im Ausschuss für Soziales, Integration und Prävention.

Als zweite stellvertretende Bürgermeisterin engagiert sich Simone Heller (Grüne) seit einem Jahrzehnt für die Stadt, aktuell hat sie einen Platz im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau.

Detlef Knauer (Grüne) verabschiedet sich nach diesem Jahrzehnt aus dem Rat, er leitet seit Ausschuss für Soziales, Integration und Prävention.

Der CDU-Fraktionschef Klaus Köneke wirkt im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten mit, ebenso im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau. Deutlich länger als im Rat engagiert er sich als Ortsvorsteher: von 1986 bis 1991 in Heeßel, von 1996 bis 2011 in Beinhorn und seit 2016 erneut in Beinhorn.

Seit zwei Jahren leitet Beate Neitzel (CDU) den Feuerwehrausschuss, sie ist zudem im Ausschuss für Soziales und Integration, im Ausschuss für Jugendhilfe und Familie sowie im Präventionsrat vertreten.

Der Heeßeler Heiko Reißer (CDU) sitzt zwar nicht im Rat, er wird dennoch für sein zehnjähriges Ehrenamt als Ortsvorsteher geehrt.

Mirco Zschoch wechselte in der Ratsperiode von der CDU zu den Liberal Konservativen Reformern, wichtigstes Amt war von 2016 bis 2019 der Posten als dritter stellvertretender Bürgermeister. Weitere Positionen gibt es vorerst nicht: Der 52-Jährige verlässt den Rat.

Von Antje Bismark