Burgdorf

Der Spielzeugladen Peplis an der Bahnhofstraße hat nach monatelanger Schließung jetzt wieder geöffnet. Allerdings nicht für lange. Der Ausverkauf läuft bis Ende Juni, danach wird der Laden endgültig geschlossen. Das Peplis-Hauptgeschäft in Lehrte-Ahlten hingegen will Inhaber Karsten Poschadel definitiv weiterführen.

So richtig angekommen sei es noch nicht in Burgdorf, dass Peplis wieder geöffnet sei, sagt Poschadel. „Das liegt daran, dass wir wegen des Lockdowns monatelang geschlossen hatten und uns irgendwie kaum einer auf dem Schirm hat.“ Dabei kann sich der Besuch durchaus lohnen: 30 Prozent Rabatt gibt es auf das gesamte Sortiment – ausgenommen sind Artikel mit Preisbindung wie Bücher, Tonies, Yu-Gi-Oh und Pokemón, sowie bereits reduzierte Ware. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 13 und 14.30 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Noch ist reichlich Auswahl im Laden. Quelle: Sandra Köhler

Lockdown durchkreuzt Pläne

Eigentlich wollte Poschadel den Spielzeugladen an der Bahnhofstraße bereits Ende vergangenen Jahres schließen. Der Ausverkauf sollte in der für die Branche günstigen Zeit vor Weihnachten geschehen. „Aber dann kam der Lockdown. Und der wurde alle paar Wochen verlängert – bis vor Kurzem.“ Hätte er gewusst, wie sich die Pandemielage entwickle, hätte er trotz allem wie geplant zum Ende des Jahres seine Burgdorfer Ladentür endgültig zugeschlossen, sagt Poschadel: „Die Kosten laufen ja weiter.“

Zur Nachnutzung des Ladens, den Poschadel lediglich gemietet hatte, vermögen aktuell weder der Burgdorfer Wirtschaftsförderer Andre Scholz noch Gerhard Bleich, Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing Burgdorf, etwas zu sagen.

Von Sandra Köhler