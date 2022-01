Burgdorf

San Francisco, Hollywood, Joshua Tree Nationalpark und Death Valley – Kalifornien lockt mit zahlreichen Attraktionen. Wer mal wieder seine Reiselust entfachen lassen möchte, sollte die Reisereportage von Ernie Meyer im Stadthaus nicht verpassen. Am Sonntag, 23. Januar, nimmt der bekannte Vortragsreferent aus Uetze seine Zuhörer mit in den „Golden State“. Nebst wertvollen Reiseinformationen und zahlreichen Anekdoten erwarten die Zuschauer spektakuläre Digitalbilder und eine Filmshow auf einer fünf Meter großen Kinoleinwand. 

Reise mit Mietwagen, Helikopter und Fahrrad

Mehr als 1350 Kilometer Pazifikküste, dazu Wüsten, Wälder und Nationalparks machen den drittgrößten Bundesstaat der USA zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Zuschauer im Stadthaus können Globetrotter Ernie Meyer auf seiner abenteuerlichen Reise mit Mietwagen, Helikopter, Fahrrad und Wanderschuhen begleiten.

Höhepunkt: Die Überquerung der Golden Gate Bridge

Sie entdecken mit ihm den Yosemite Nationalpark, den Kings Canyon und Disneyland, sie fahren mit ihm die Route 66 entlang und durch die Mojave Wüste. Ob nostalgische Goldgräberorte am Rande des Highway 49 oder die Berge der Sierra Nevada – Meyer hat alles mit seiner Kamera eingefangen. Station gemacht wird auch im Death Valley, in Sequoia und am Lake Tahoe. Bei einem Abstecher nach Nevada verspüren die Zuschauer das Saturday Night Fever in der Glitzer- und Partywelt von Las Vegas. Und selbstverständlich fehlt bei dieser Reise nicht der Höhepunkt: die Überquerung der legendären Golden Gate Bridge.

Der Reisevortrag über Kalifornien findet statt am Sonntag, 23, Januar, ab 16 Uhr im Stadthaus, Sorgenser Straße 31. Eintrittskarten zum Preis von 11 Euro sind erhältlich in der VVV-Geschäftsstelle, Braunschweiger Straße 2. Falls noch Restkarten übrig sind, gibt es diese auch an der Tageskasse für 12,50 Euro. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Von Gabriele Gerner