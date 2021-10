Otze

Wer Lebensmittel wie Obst und Gemüse im eigenen Garten anbaut, weiß genau, was er auf den Teller bekommt. Mit dem Erntedankfest am 3. Oktober würdigen Hobbygärtner, was ihnen die Erde geschenkt hat in Zeiten, in denen es Erdbeeren das ganze Jahr über im Supermarkt zu kaufen gibt und für gewöhnlich geschmacklose Tomaten aus Gewächshäusern in Spanien stammen. Eine Spurensuche in der Kleingartenanlage in Otze.

„Der Obst- und Gemüseanbau ist die Natur der Kleingärtner“, sagt Robert Simon stolz. Er ist Vorsitzender des Kleingärtnervereins Erholung in Otze. Wer die Anlage im Westen des Dorfes betritt, versteht schnell, dass hier der Name Programm ist: An dem milden Herbstnachmittag ist wenig los in den Gärten. Hier und dort schallt ein freundlicher Gruß über die Hecke. Allenfalls das Gezwitscher der Vögel unterbricht die Stille, die über den Gärten liegt.

Simon baut so einiges an Gemüse an: Die erste Ernte im Jahr sind die Radieschen. Die wachsen schnell. Es folgen Erbsen und Möhren. Bohnen, Tomaten und Paprika sind im Spätsommer erntereif, erzählt der Hobbygärtner. Schon bald, wenn der erste Frost einsetzt, ist es Zeit für die Grünkohlernte. Darauf freut sich Simon immer besonders. Der eigene Grünkohl – mit Bregenwurst oder Kassler – schmecke viel besser als der gekaufte. Es mache halt einen Unterschied, wenn er wisse, dass es das Ergebnis der eigenen Arbeit sei, sagt Simon.

Robert Simon in der Gartenanlage Erholung am Westrand von Otze. Quelle: Marie Pinkert

Familien mit Kindern fühlen sich in den Kleingärten wohl

Das Kleingärtnern werde immer beliebter, besonders jetzt während der Pandemie, hat Simon beobachtet: Von den 51 Gärten in der Kolonie sind zurzeit alle verpachtet. Während des Lockdowns habe er fast täglich Anfragen bekommen. „Aber wenn man erklärt, dass so ein Garten auch viel Arbeit macht, wollen die meisten dann doch nicht.“

Etwa ein Drittel der Gartenfläche ist Anbaufläche. Das ist so festgelegt im Pachtvertrag. Mit dem Maßband rechne er das freilich nicht nach, sagt Simon schmunzelnd. In jüngster Zeit interessierten sich immer mehr Familien mit Kindern für einen Schrebergarten. „Die sind gern hier, wo die Kinder in Ruhe spielen können, ohne auf den Verkehr zu achten.“ Für ein Gartengrundstück in der Kolonie seien, je nach Stromverbrauch, 200 bis 250 Euro im Jahr fällig.

Die Kleingartenkolonie Erholung in Otze gibt ein idyllisches Bild ab. Quelle: Marie Pinkert

Bis zu Beginn der Corona-Pandemie hat der Kleingartenverein jedes Jahr am Kartoffelmarkt im Ort teilgenommen. Die Kleingärtner sind dort bekannt für ihre Bratkartoffeln mit Sülze. Die Kartoffeln stammen dann aber nicht aus eigener Ernte. „Das wäre doch etwas viel“, sagt Simon. Er selbst baut den Großteil des Obstes und Gemüses, das er verbraucht, allerdings selbst an.

Manchmal kauft er auch mal im Supermarkt ein. „Aber Tomaten aus dem Supermarkt im Winter schmecken nicht halb so gut wie die eigenen“, schwört der Kleingärtner. Kostengünstiger hingegen sei der eigene Anbau nicht unbedingt. Er müsse schließlich die Pflanzen und die Samen kaufen und obendrein auch die eigene Arbeit und die investierte Zeit mit einrechnen. „Da muss man immer dran sein und ein Auge drauf haben, sonst ist die Pflanze hin.“ Dem stimmt Gärtner Frank Herzke zu, der gerade in seinem Garten – nach zwei Wochen Urlaub – das Unkraut jätet.

Frank Herzke kümmert sich nach seinem Urlaub um seinen Grünkohl. Quelle: Marie Pinkert

Das Kleingärtnern spart CO2 und tut dem Klima gut

Das Anbauen von Obst und Gemüse sei eigentlich nicht schwierig. Aber nicht immer funktioniert alles wie gedacht. „Da darf man nicht gleich enttäuscht sein“, rät Simon. Man müsse den Boden gut vorbereiten, die Wachstumsbedingungen der jeweiligen Pflanze beachten – und dranbleiben. „Dann klappt das auch“, macht der Vereinschef Mut.

Die Klimaerwärmung lässt ihn nicht kalt: 3,4 Kilogramm CO2 verursache ein Kilogramm Erdbeeren, das im Winter aus Spanien kommt. Dagegen seien seine selbst angebauten Erdbeeren fast klimaneutral. „Ich denke, dass sich Kleingärtner ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt stärker bewusst sind. Sie wissen, wie viel Arbeit in Lebensmitteln steckt.“

Die Internetseite des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde, der Dachorganisation der Kleingärtner, listet dann auch den ökologischen Nutzen des Kleingärtnerns auf. Das sei aber für viele nicht die Motivation. Die meisten Leute hätten einfach Spaß am Gärtnern, an der Natur und dem Wissen, dass der Ernteertrag die Frucht der eigenen Arbeit sei, gibt sich Simon überzeugt.

Von Marie Pinkert